Gemeente Utrecht gaat stookalert van RIVM delen, behalve op feestdag en in het weekend

Wanneer het RIVM een zogenoemd stookalert afgeeft gaat de gemeente Utrecht de melding ook delen via sociale media, behalve op feestdagen en in het weekend. In die gevallen wordt in de dagen nadat het alert is afgegeven extra aandacht besteed aan de gevolgen van het stoken van hout. Hoe deze extra aandacht er precies uitziet is niet bekend.

Wanneer de luchtkwaliteit al slecht is of wanneer rook vanwege bijvoorbeeld weinig wind langer blijft hangen kan het RIVM per regio een stookalert afgeven. Mensen worden dan geadviseerd geen hout te stoken, omdat dit gezondheidsklacht kan veroorzaken.

Zo’n melding wordt volgens het college van B&W vaak rond 12.00 uur in de middag afgegeven en geldt meestal enkele uren. Omdat de gemeente zich naar eigen zeggen inzet voor een schone en gezonde lucht, zijn er al verschillende campagnes waarmee inwoners bewust worden gemaakt van de negatieve gevolgen van houtstook.

Sociale media

Als er door het RIVM een stookalert wordt afgegeven, deelt de gemeente deze melding ook op haar eigen sociale mediakanalen. Het is de bedoeling dat hiermee het bereik en daarmee het effect worden vergroot. “Op de momenten dat een stookalert geldt, wordt via social media advertising het stookalert direct bij de doelgroep (Utrechtse bevolking) onder de aandacht gebracht”, aldus het college.

Dit is echter niet het geval op feestdagen en in het weekend. “In het geval het niet mogelijk is direct te schakelen (feestdag, weekend), wordt in de dagen na een afgegeven stookalert extra aandacht besteed aan het stookalert en de gevolgen van houtstook.”

Iedereen kan zich op de website van het RIVM aanmelden voor het stookalert. Op die manier kunnen de mensen, ook in het weekend en op feestdagen, een email ontvangen met daarin de melding.