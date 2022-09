Gemeente Utrecht gaat studenten helpen die energierekening niet meer kunnen betalen

Utrechtse studenten die vanwege de hoge energierekening in de problemen komen, kunnen sinds nu bijzondere bijstand aanvragen. Het gaat dan wel specifiek om studenten die zelfstandig wonen en een eigen energiecontract hebben.

Nog geen maand geleden riep de gemeente Utrecht samen met andere steden en politieke jongerenorganisaties het Rijk op om met energiecompensatie voor studenten te komen. Er gold op dat moment al een energietoeslag voor Nederlanders met een bepaald maximuminkomen, maar in de regeling stond dat studenten er niet voor in aanmerking kwamen.

De rechter had echter bepaald dat studenten als gehele groep niet zomaar uitgesloten mochten worden. “Door deze gerechtelijke uitspraak lijken gemeenten alsnog verantwoordelijk te worden voor compensatie voor de gehele groep uitwonende studenten. Dit heeft enorme consequenties voor gemeenten”, schreven de gemeentes samen in een brief. Het geld dat de gemeentes krijgen van het Rijk voor de energietoeslag zou namelijk onvoldoende zijn om ook alle studenten te compenseren.

Zelfstandig

Nu heeft de gemeente Utrecht toch besloten om ook studenten tegemoet te komen. Zoals hierboven al vermeld, gaat het om studenten die zelfstandig wonen en dus niet om de groep die in studentenkamers verblijven. Dit is geen besluit van de gemeente, maar opgedragen door het Rijk.

“Ondanks onze voortdurende lobby […] om studenten via een landelijke oplossing op korte termijn te compenseren, blijft het Rijk op het standpunt staan dat gemeenten studenten via individuele bijzondere bijstand moeten compenseren”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Zeven miljoen euro

De gemeente trekt in totaal bijna 7 miljoen euro uit om Utrechters met een kleine beurs, maar ook inwoners met een middeninkomen, de aankomende periode tegemoet te komen. Het zal niemand ontgaan zijn dat het leven vanwege verschillende ontwikkelingen in de wereld duurder is geworden. Het kabinet heeft op Prinsjesdag weliswaar ook verschillende tegemoetkomingen aangekondigd en ondanks dat de omvang hiervan volgens de gemeente ‘fors’ is, zijn het geen maatregelen die per direct ingaan. De bijzondere bijstand voor de studenten is onderdeel van het pakket van 7 miljoen euro.

