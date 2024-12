Gemeente Utrecht gaat vaker afval ophalen tijdens de feestdagen

Het gaat met vlagen goed, maar soms ook nog weleens fout: het huisafval dat wordt weggegooid. Volle afvalcontainers zorgen soms voor best wat overlast, maar niet tijdens de feestdagen. Dat is althans wat de gemeente Utrecht voorspelt. Er wordt namelijk extra personeel ingezet om ondergrondse afvalcontainers te legen.

Stinkende vuilniszakken langs een overvolle vuilcontainer, afval dat verspreid ligt over straat, of een berg karton die iedere dag weer een beetje groeit: afval kan een doorn in het oog zijn voor bewoners. Met name tijdens de feestdagen, een periode waarin er meer wordt geconsumeerd, kan dat een beetje knellen.

Overlast

Om overlast van afval te voorkomen, zet de gemeente daarom extra personeel in tijdens eerste en tweede kerstdag, en nieuwjaarsdag. De ondergrondse containers voor restafval worden dan vaker geleegd. Ook is er op die dagen extra inzet op de routes voor papier en karton. Op een speciale website is te zien wat de extra personeelsinzet betekent per wijk.

De laatste jaren heeft de gemeente tijdens de feestdagen steeds vaker overvolle en verstopte containers zien toenemen. Dat er steeds meer afval in de stad is, is geen toeval. Zo zegt verantwoordelijk wethouder Susanne Schilderman: “Er wordt veel online besteld tijdens de feestdagen en daarmee neemt de hoeveelheid karton tijdens de feestdagen toe.”

Slim weggooien

Los van meer personeel dat wordt ingezet, vraagt de gemeente ook aan bewoners om slim om te gaan met hoe ze afval weggooien. “Afvalcontainers zijn vaker verstopt dan dat ze vol zitten”, zegt de gemeente. “We vragen of Utrechters het karton zo klein mogelijk willen scheuren. Dat is een kleine moeite, maar zo past er tot wel zes keer meer in een ondergrondse container.”

Het is volgens de gemeente ook ‘heel belangrijk’ dat er geen afval naast de containers wordt geplaatst, omdat dit voor overlast kan zorgen. Op het neerzetten van afval naast een container, staat een boete van 100 euro. Er worden sinds vorig jaar ook vaker vuilniszakken opengemaakt om de eigenaar van de fout geplaatste zak te achterhalen. “De handhaving hierop gaat tijdens de feestdagen gewoon door”, zegt de gemeente.