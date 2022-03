Gemeente Utrecht gaat waterspuwers en bestrating in het wervengebied aanpakken

De gemeente Utrecht gaat komende maanden de waterspuwers en de bestrating rondom bomen in het wervengebied een opknapbeurt geven.

Alle 1.100 waterspuwers en de buizen en putjes in het gebied worden gecontroleerd, schoongemaakt, ontstopt en waar nodig gerepareerd. De waterspuwers zorgen ervoor dat regenwater wordt afgevoerd en via de straat in de bodem zakt. Via een buis met gaatjes komt het uit bij een spuwer aan de werf.

In de werf zit vaak een zogenoemde spuwerput met grind, waarin het water langzaam weg kan zakken. Als die verstopt of beschadigd raken, kan het water niet goed weglopen. Dat kan zorgen voor wateroverlast in de werfkelders.

Bestrating

Naast onderhoudswerkzaamheden aan de waterspuwers wordt er ook gewerkt aan de bestrating in het wervengebied. Op sommige plekken drukken boomwortels de stenen op de werf omhoog. Ook verdwijnen er weleens stenen. Twee stratenmakers gaan die plekken in het wervengebied repareren, omdat mensen makkelijk kunnen struikelen over de hobbels en kuilen.

Volgens de gemeente wordt zoveel mogelijk vanaf het water gewerkt. Mensen die spullen op de werf hebben staan in de buurt van de spuwers of ongelijke bestrating worden gevraagd om die weg te halen, zodat de medewerkers van de gemeente er goed bij kunnen. Op plekken waar terrassen staan, wordt alleen ’s ochtends gewerkt. De werktijden zijn verder van 7.00 tot 16.00 uur.

