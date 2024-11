Gemeente Utrecht gaat wegen in Zuilen herinrichten

De gemeente Utrecht gaat de Sweder van Zuylenweg, Julianaparklaan en Adriaan van Bergenstraat in Zuilen herinrichten. De werkzaamheden gaan begin 2025 van start.

Energieleverancier Eneco heeft in het begin van 2024 een warmtetransportleiding in Zuilen gelegd. Daarna is een tijdelijk wegdek op de Sweder van Zuylenweg, Julianaparklaan en Adriaan van Bergenstraat gelegd. Nu wordt de tijdelijke bestrating vervangen voor een definitief wegdek.

De wegen worden 30 kilometer per uur en fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte. De fietspaden worden verder rood en de auto’s rijden op een grijs wegdek. Ook wordt extra groen toegevoegd aan de straten.

Drie fases

De werkzaamheden vinden plaats in drie fases. In de eerste fase, van januari tot en met maart 2025, start de herinrichting bij de Sweder van Zuylenweg tussen de kruising met de Amsterdamsestraatweg en het Berlageplein.

De tweede fase gaat van start in april en duurt tot en met juni volgend jaar. In deze fase wordt gewerkt aan de Adriaan van Bergenstraat, tussen Berlageplein en de kruising met de Pionstraat. Tot slot wordt van juli tot en met september 2025 gewerkt aan de Julianaparklaan, tussen de kruising met de Vlampijpstraat en de Amsterdamsestraatweg.

Tijdens de werkzaamheden zijn alle woningen te voet bereikbaar. Auto’s kunnen tijdens een deel van de werkzaamheden de straat niet inrijden en moeten daarom in zijstraten in de buurt parkeren.