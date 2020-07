Gemeente Utrecht geeft 50.000 euro voor bezoekerscentrum bij Máximapark

Het Máximapark in Utrecht wil graag een gebouw waarin onder andere een bezoekerscentrum komt. Nu de gemeente vanuit het initiatievenfonds 50.000 euro beschikbaar heeft gesteld lijkt die wens in vervulling te gaan.

Het Entreegebouw moet bij het parkeerterrein aan de Utrechtseweg komen. Dit is ook de hoofdingang van het Máximapark. Eerder hadden de wethouders Klaas Verschuure en Maarten van Ooijen aangegeven positief te zijn over de plannen.

De organisatie van het Máximapark wil in het bezoekerscentrum onder meer aandacht besteden aan de geschiedenis van het gebied, en aan de flora en fauna die het park rijk is. De ruimte eromheen wordt als groen erf ingericht. “Het wordt wat de initiatiefnemers betreft een levendig trefpunt van en voor parkliefhebbers”, is te lezen in het persbericht.

Plannen

De parkorganisatie wil bij het verder uitwerken van de plannen omwonenden en geïnteresseerden betrekken. Zij worden gevraagd mee te denken over de functie en inrichting van het Entreegebouw. Nog deze zomer zullen de gesprekken beginnen.

Daarnaast wordt ook een crowdfundingsactie opgestart om extra geld op te halen. Deze actie zal naar verwachting in september starten.

“Wat zou het mooi zijn als Utrechts grootste park een ontmoetingspunt heeft bij de hoofdentree: een plek waar inwoners, vrijwilligers en bezoekers zich thuis voelen en het genieten van het park kan beginnen.”