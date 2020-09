Gemeente Utrecht geeft versneld vergunning voor kap 18 bomen in Cartesiusdriehoek

De gemeente Utrecht gaat versneld een vergunning afgeven voor de kap van 18 bomen in de wijk Cartesiusdriehoek. De bomen moeten gekapt worden om archeologisch onderzoek te kunnen doen. In de nieuwe wijk worden uiteindelijk 19 bomen herplaatst.

De bomen zouden voor de bouw van de wijk sowieso gekapt moeten worden, maar dat gaat nu dus eerder gebeuren voor het archeologisch onderzoek. Daarvoor moeten proefsleuven worden gegraven.

“Gezien de doorlooptijd van dit archeologisch onderzoek en de onzekerheid over de mogelijke vondsten is het wenselijk om dit (de kap, red.) ruim voor de start van de bouw uit te voeren”, schrijft wethouder Klaas Verschuure in een brief aan de gemeenteraad. De bomen zijn volgens de gemeente van matige of slechte kwaliteit.

Normaal gesproken gaat een zogenoemde omgevingsvergunning zes weken na de bekendmaking in, maar de wethouder mag hiervan afwijken. Dat kan hij bijvoorbeeld doen als er haast bij is. In dit geval kiest de wethouder voor een versnelde afhandeling omdat hij vanwege ‘de druk op de middenhuurmarkt’ verdere vertraging van de woningbouw wil voorkomen.