Gemeente Utrecht: ‘Geen signalen van overlast rondom kraakpand Hoograven’

Omwonenden van de Verlengde Hoogravenseweg in Utrecht zouden nagenoeg geen overlast ondervinden van het recent gekraakte pand in de wijk. De gemeente zegt maar één melding uit de buurt te hebben ontvangen en die kwam van iemand die bezorgd was over de waardedaling van de eigen woning.

Eind april dienden de Utrechtse fracties van de PVV, VVD en CDA schriftelijke vragen in. Daarin stelden de partijen dat Hoograven is ‘opgeschrikt’ door de komst van een krakerscollectief.

“Het rijtjeshuis in de woonwijk aan de Verlengde Hoogravenseweg is ook meteen ‘versierd’ met seksuele teksten en andere krakersjargon. De krakers zeggen een ‘safe space’ voor queer-jongeren te willen realiseren, maar ze zijn natuurlijk gewoon strafbaar”, aldus de fracties.

Geen overlast

De partijen wilden onder meer weten wanneer de gemeente iets zou gaan doen aan de overlast voor de buurt. Het college schrijft nu in een reactie op die vragen dat er tot nu toe één melding uit de buurt is binnengekomen, waarin wordt aangegeven dat men niet blij is met de kraaksituatie.

“Buurtbewoners zijn bezorgd over waardedaling van hun woning. […] Er zijn vooralsnog geen signalen geweest van overlast en maatschappelijke onrust in de buurt. Uiteraard blijven politie en gemeente aandacht houden voor de situatie”, schrijft het college.

OM

Daarnaast laat de gemeente ook weten dat in het geval van een ‘ongewenste kraaksituatie’ de eigenaar aangifte kan doen. Vervolgens is het niet de burgemeester, maar aan het Openbaar Ministerie om te beslissen of er sprake is van een verdenking van kraken. “Als dat het geval is, vindt er namens het OM een schriftelijke aankondiging van de ontruiming plaats aan de bewoners van het gekraakte pand.”

De eigenaar heeft tot dusver geen aangifte gedaan en er staat daarom ook geen ontruiming op de planning.