Gemeente Utrecht gelast markten in Hoograven en Vleuten af vanwege winterweer

De markten in Hoograven en Vleuten gaan dinsdag niet door. Volgens de gemeente maken de sneeuw en gladheid het voor marktmeesters erg lastig om de veiligheid te waarborgen.

De markt in Hoograven vindt normaal op dinsdag plaats van 9.00 tot 14.00 uur op het Smaragdplein. De parkeerplaats waar de markt zou worden opgebouwd maakt het lastig om de gladheid te bestrijden, schrijft de gemeente.

In Vleuten zou de markt dinsdagmiddag tussen 12.00 en 17.00 uur plaatsvinden op de Hindersteinlaan. De gemeente heeft besloten ook deze markt af te gelasten, omdat de bestrating glad is en de veiligheid van marktondernemers en marktbezoekers niet kan worden gegarandeerd.

De gemeente kijkt per dag en per locatie of een markt wel of niet door kan gaan. Als er nog meer markten niet door kunnen gaan, meldt de gemeente dat op haar website.