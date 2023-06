Gemeente Utrecht haalt afval volgende week eerder op vanwege hitte: ‘Zet afval voor 7.00 uur ‘s ochtends buiten’

Vanwege het warme weer wordt het afval in de gemeente Utrecht volgende week eerder opgehaald. Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 juni beginnen de vuilnismannen en -vrouwen een uurtje eerder met het ophalen van vuilnis en dus moet het afval vroeg in de ochtend buiten gezet worden.

Normaal gesproken wordt het vuilnis in Utrecht tussen 8.00 en 16.00 uur opgehaald. Komend weekend en de dagen daarna worden hoge temperaturen verwacht. Daarom beginnen de vuilnismannen en -vrouwen een uur eerder met hun werkzaamheden. “Zet daarom uw afval vóór 7.00 uur ‘s ochtends buiten”, aldus de gemeente.

Meer informatie over de afhaaldagen is te vinden in de AfvalWijzer van de gemeente Utrecht.