Gemeente Utrecht handelde in strijd met discriminatieverbod en moet student alsnog energietoeslag uitkeren

De gemeente Utrecht mag zelfstandig wonende studenten niet uitsluiten van de eenmalige energietoeslag. Dat is namelijk in strijd met het discriminatieverbod, oordeelt de rechter. Een Utrechtse student die vond dat hij recht had op de energietoeslag stapte naar de bestuursrechter en is nu dus in het gelijk gesteld.



Gemeenten in Nederland kregen vanwege de gestegen energieprijzen vorig jaar de mogelijkheid om huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag te geven. Een student vroeg de eenmalige uitkering van 1.300 euro aan bij de gemeente Utrecht. Hij woont in een zelfstandige studio, heeft een laag inkomen en betaalt zelf energiekosten. Hij voldoet aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de regels van de gemeente Utrecht schrijven voor dat studenten geen recht hebben op de energietoeslag.

De student besloot daarop naar de rechter te stappen, omdat hij vindt dat het uitsluiten van studenten als groep in strijd is met het discriminatieverbod. Dat was dan ook de vraag die voorlag in de rechtbank: is het beleid van de gemeente Utrecht in strijd met het discriminatieverbod?

Onvoldoende onderbouwd

De rechter heeft nu geoordeeld dat dat inderdaad het geval is. “Er is namelijk sprake van vergelijkbare gevallen die door de gemeente op basis van de beleidsregel ongelijk worden behandeld. Het doel van die eenmalige uitkering is het voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen als gevolg van de sterk gestegen energierekening in financiële problemen komen. De gemeente heeft onvoldoende onderbouwd dat de woonsituatie van studenten vaak anders is dan die van huishoudens die onder het minimabeleid vallen”, aldus de rechtbank.

De rechter vindt ook dat de gemeente niet genoeg heeft onderbouwd dat studenten minder hard worden geraakt door de hogere energieprijzen dan andere groepen minima. De gemeente gaf aan dat studenten die toch in de problemen komen door de hoge energieprijzen aanspraak kunnen maken op de individuele bijzondere bijstand. Volgens de rechter is dat echter geen redelijk alternatief, omdat de voorwaarden voor de bijzondere bijstand strenger zijn dan die voor de eenmalige energietoeslag.

Alsnog uitkeren

De rechter oordeelt dat de beleidsregel van de gemeente Utrecht ten onrechte studenten als groep uitsluit van de eenmalige energietoeslag. De gemeente Utrecht moet de student die de zaak aanspande alsnog de energietoeslag van 1.300 euro betalen.