Gemeente Utrecht hangt op 1 april de regenboogvlag uit vanwege 20 jaar homohuwelijk

De gemeente Utrecht gaat op 1 april de regenboogvlag uitgehangen, omdat het dan precies twintig jaar geleden is dat mensen van het gelijke geslacht kunnen trouwen in Nederland. Verschillende organisaties, waaronder COC Nederland, roepen iedereen op om op die datum de vlag uit te hangen.

Ilse Raaijmakers van de Utrechtse PvdA heeft aan de gemeente gevraagd aandacht te besteden aan dit jubileum. “Een aantal maanden geleden hebben we de voortgang van de regenboogagenda besproken. Toen heb ik dit al aan de orde gesteld. Het leek mij een mooi moment om bij stil te staan.”

De gemeente heeft volgens Raaijmakers nu besloten om op 1 april de regenboogvlag uit te hangen. Dit zal onder andere worden gedaan bij het Stadskantoor. “Hopelijk volgen nog meer Utrechters dit voorbeeld”, aldus Raaijmakers. Tegelijkertijd roepen verschillende organisaties, waaronder COC Nederland en de Gaykrant, alle Nederlands op om op 1 april de vlag uit te hangen.

Eerste

Nederland was in 2001 het eerste land ter wereld waar mensen van het gelijke geslacht in het huwelijksbootje konden stappen. Aan die openstelling ging een jarenlange strijd vooraf. Inmiddels is dit in veel meer landen mogelijk.