Gemeente Utrecht heeft een nieuw logo

De gemeente Utrecht heeft een nieuwe huisstijl en daarmee ook een nieuw logo. Het ontwerp is aangepast om zo beter digitaal te kunnen gebruiken. De vorige huisstijl was zes jaar oud.

Volgens de gemeente was het nodig om de huisstijl aan te passen. Zo was het vorige logo te gedetailleerd voor digitale toepassing waardoor de manen van de beide leeuwen dichtliepen. Dit probleem deed zich ook voor als het logo gedrukt werd.

Ook waren verschillende onderdelen van de huisstijl niet te gebruiken in digitale middelen zoals de e-mailhandtekening, interactieve pdf’s en digitale nieuwsbrieven. Nog een reden was toegankelijkheid; het contrast in de huisstijl was niet handig voor slechtziende inwoners.

De nieuwe huisstijl wordt geleidelijk ingevoerd om verspilling tegen te gaan. Voor het drukwerk en stickers geldt daarom een overgangsperiode van twee jaar.