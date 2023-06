Gemeente Utrecht heeft grootste aantal geregistreerde beveiligingscamera’s van provincie

De gemeente Utrecht heeft het grootste aantal geregistreerde beveiligingscamera’s van de provincie. Dat blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl op basis van politiecijfers. In de provincie Utrecht is het aantal geregistreerde camera’s per vierkante kilometer bijna twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde.



In de gemeente Utrecht zijn in totaal 5.821 camera’s: 757 overheidscamera’s, 519 particuliere camera’s en 4.545 bedrijfscamera’s. Met dat aantal is Utrecht de gemeente met de meeste camera’s in de provincie. Amersfoort volgt als tweede gemeente met 5.418 camera’s en Nieuwegein als derde met 1.188 camera’s. Renswoude staat onderaan de lijst met 79 beveiligingscamera’s in de hele gemeente.

In vergelijking met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag heeft Utrecht minder camera’s. Zo staan in de hoofdstad 31.398 geregistreerde camera’s. In Rotterdam zijn 17.312 camera’s geregistreerd en in Den Haag 7.346. Met name de hoeveelheid bedrijfscamera’s in Amsterdam (29.344) en Rotterdam (13.804) is hoog.

Camera-dichtheid

De camera-dichtheid, het aantal beveiligingscamera’s per vierkante kilometer, in Amersfoort is echter een stuk hoger dan in de gemeente Utrecht. Zo telt Amersfoort 86,7 beveiligingscamera’s per vierkante kilometer, gevolgd door Utrecht met 62,1 beveiligingscamera’s per vierkante kilometer. Lopik is de Utrechtse gemeente met de laagste camera-dichtheid. Daar staan slechts 2,6 camera’s per vierkante kilometer.

In de gehele provincie Utrecht zijn gemiddeld 16,7 beveiligingscamera’s geregistreerd per vierkante kilometer. Dat is een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde van 9,3 camera’s met vierkante kilometer.

Landelijk

In totaal zijn er dit jaar 313.354 camera’s geregistreerd in Nederland, dat bestaat uit camera’s van particulieren, bedrijven en de overheid. “Het daadwerkelijke aantal camera’s ligt naar alle waarschijnlijkheid hoger, doordat een deel van de particulieren en bedrijven, ondanks het verzoek van de politie, hun camera eind vorig jaar niet opnieuw geregistreerd heeft via DigiD”, zo is in het onderzoeksrapport te lezen.