Gemeente Utrecht heeft grote problemen met op tijd behandelen van Wob-verzoeken

De gemeente Utrecht heeft momenteel grote moeite om Wob-verzoeken binnen de wettelijke termijn te behandelen. Vanwege onder meer personeelstekorten, een toegenomen aantal Wob-verzoeken en de omvang van de verzoeken blijven Wob-verzoeken langer op de plank liggen dan de bedoeling is. Volgens de gemeente is het probleem niet op korte termijn op te lossen.

Via een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iedereen documenten opvragen bij de gemeente. Medewerkers van de gemeente gaan vervolgens aan de slag om de documenten te verzamelen, controleren en anonimiseren. Als een Wob-verzoek is afgerond, verschijnt de opgevraagde informatie op de website van de gemeente.

Dat traject is nu dus vertraagd, vanwege onder meer een tekort aan medewerkers. Het personeelstekort speelt in heel het land en heeft onder meer te maken met een nieuwe wet, de Wet open overheid (Woo), die volgend jaar van kracht wordt. Overheden zijn bezig met personele uitbreiding en daardoor is landelijk een tekort ontstaan aan mensen voor de behandeling van Wob-verzoeken.

De werkbelasting bij Wob-medewerkers is dit jaar zodanig toegenomen dat niet alle verzoeken binnen de wettelijke termijn behandeld kunnen worden. Een overheidsorganisatie heeft normaliter vier weken de tijd om op een Wob-verzoek te reageren. Dat mag met vier weken verlengd worden als het bijvoorbeeld gaat om veel informatie.

Toename aantal verzoeken

De gemeente kampt, naast personeelstekorten, met meerdere problemen die er samen voor zorgen dat de behandeling van Wob-verzoeken vertraging oploopt. Zo is het aantal Wob-verzoeken de afgelopen jaren gestegen van gemiddeld 335 per jaar naar 1028 verzoeken in 2020. Ook worden de verzoeken complexer en moeten veel meer documenten beoordeeld worden, stelt de gemeente.

De beslistermijn van Wob-verzoeken is altijd maximaal acht weken; het maakt dan dus niet uit of Wob-medewerkers één rapportage of tien jaar projectarchief door moeten nemen. De behandeling van omvangrijke Wob-verzoeken kost de gemeente naar eigen zeggen 50.000 tot 75.000 euro per verzoek.

Preciezer stellen van vragen

Verder blijkt dat bepaalde indieners van een Wob-verzoek niet bereid zijn om mee te werken aan het preciezer stellen van de vragen en zijn er mensen die structureel Wob-verzoeken indienen zonder dat het belang daaruit blijkt. Omdat de Wob een grondrecht is, hoeft iemand die een Wob-verzoek wil doen niet per se een belang te hebben.

“Het verzamelen en controleren van documenten kost veel tijd en kan ten koste gaan van andere werkzaamheden” – College van B&W

Dan speelt ook nog mee dat de informatie die in een Wob-verzoek gevraagd wordt, opgehaald moet worden bij verschillende afdelingen van de gemeente. “Het verzamelen en controleren van documenten van omvangrijke Wob-dossiers kost veel tijd en kan ten koste gaan van andere werkzaamheden. Omvangrijke Wob-dossiers bevatten veel persoonsgegevens die zorgvuldig onleesbaar moeten worden gemaakt ter voorkoming van een datalek op grond van de AVG”, staat in een brief aan de gemeenteraad.

“Ons archiefstelsel is kwetsbaar, versnipperd, onvoldoende actueel en op onderdelen zelfs onrechtmatig” – College van B&W

Tot slot blijkt dat de gemeente problemen heeft met het archief. “De hoeveelheid ongeordende documenten groeit doordat er in delen van de organisatie beperkt structureel archiefbeheer plaatsvindt. […] Ons archiefstelsel is kwetsbaar, versnipperd, onvoldoende actueel en op onderdelen zelfs onrechtmatig, omdat wij archieven niet tijdig opschonen en vernietigen op grond van de Archiefwet en AVG. De hoeveelheid ongeordende documenten groeit doordat bij Wob-verzoeken en werkt door in het halen van beslistermijnen.” Volgens de gemeente speelt dat probleem niet alleen in Utrecht, maar bij alle overheidsorganisaties.

Prioriteit

De gemeente verwacht niet dat het probleem op korte termijn opgelost kan worden. Daarom is besloten om bepaalde Wob-verzoeken prioriteit te geven. “Openbaarmaking is een recht, we betreuren dit daarom ten zeerste en hebben maatregelen getroffen om zo snel mogelijk de capaciteit op peil te brengen. Dit is zeker niet hoe wij als gemeente willen werken […].”

Om uitval door werkdruk en verdere achterstand te voorkomen, behandelt de gemeente eerst de verzoeken van vóór 2021. “Voor de verzoeken van het huidige jaar hanteren we vervolgens het principe ‘kleine (of eenvoudige) verzoeken vóór grote (of complexe) verzoeken’, om daarmee ruimte te maken voor de meer omvangrijke dossiers van dit jaar.”

“Uiteraard staat het deze verzoekers vrij om tegen termijnoverschrijdingen in bezwaar of beroep te gaan” – College van B&W

Dat betekent dus dat sommige aanvragers pas later de gevraagde documenten zullen krijgen. De gemeente brengt indieners naar eigen zeggen op de hoogte als hun verzoek langer duurt. “Uiteraard staat het deze verzoekers vrij om tegen termijnoverschrijdingen in bezwaar of beroep te gaan. Dit kan ertoe leiden dat wij alsnog op korte termijn moeten beslissen op een Wob-verzoek. Deze prioriteringsmaatregel is dan ook alleen bedoeld voor de korte termijn.”

Lange termijn

Voor de lange termijn neemt de gemeente andere maatregelen. Zo wordt gewerkt aan extra capaciteit, door personeel te werven met jaarcontracten in plaats van tijdelijke contracten. Ook worden binnen de gemeente extra ondersteuners opgeleid om omvangrijke dossiers te behandelen. Tot slot wordt specialistischere software ingezet, waarmee documenten sneller kunnen worden beoordeeld en geordend. Personeel van de gemeente krijgt extra trainingen om met die software om te kunnen gaan.