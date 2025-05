Gemeente Utrecht heeft het financieel iets minder zwaar, ‘maar is nog niet voldoende’

Het gaat de gemeente Utrecht financieel iets beter af, maar de ‘grote maatregelen’ blijven nog steeds van kracht. Dat zegt de gemeente in de nieuwe voorjaarsnota van 2025. De investeringen in onder andere betaalbaar wonen en kansengelijkheid blijven wel staan.

De afgelopen maanden werkte de gemeente Utrecht toe naar het zogenoemde ravijnjaar. Dat betekent een financieel tekort bij Nederlandse gemeenten, veroorzaakt door bezuinigingen van het Rijk. Maar, zo zegt de gemeente: “In april 2025 werd bekend dat het Rijk iets minder gaat bezuinigen op gemeenten.”

Enigszins optimistischer

Goed nieuws, zegt de gemeente in de voorjaarsnota. “Maar dat is nog niet voldoende. We zullen daarom maatregelen moeten blijven nemen om te zorgen voor onze jeugd, voor vluchtelingen en voor open zwembaden. Ook blijven we investeren in de prioriteiten van de stad: in kansengelijkheid, betaalbaar wonen, duurzaamheid, leefbaarheid en levendigheid.” Dat moet bereikt worden zonder de lasten voor inwoners en ondernemers te verhogen.

De voorjaarsnota van 2025 is enigszins optimistischer dan die van het jaar ervoor. Wel zijn er een aantal zaken die moeten worden bijgestuurd, schrijft de gemeente in de voorjaarsnota.

Heikel punt

Zo heeft de gemeente Utrecht inmiddels genoeg geld voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar blijft jeugdzorg een heikel punt. Er is simpelweg niet voldoende geld voor die instantie. “We praten hierover met het kabinet, maar we blijven wel de zorg bieden die nodig is”, zegt de gemeente.

Ook het volle stroomnet zorgt voor drempels. “We nemen daarom maatregelen om de file op te lossen.” Het volle stroomnet is alleen wel een landelijk probleem, benadrukt de gemeente. “We zijn dus ook afhankelijk van maatregelen door anderen.”

Verbinding

Los van zaken die moeten worden bijgestuurd, zijn er ook thema’s waarop de gemeente doorgaat met haar werkzaamheden. Zo blijft Utrecht vluchtelingen opvangen, ‘ook al krijgen we daarvoor niet voldoende geld’. “Dit hoort bij Utrecht, stad van Sint Maarten.” Ook voorzieningen die horen bij een groeiende stad, zoals extra scholen en speelplekken, hebben voor de gemeente prioriteit.

Bovendien zegt de gemeente ook te willen blijven investeren in het verbinden van Utrechters. “Het is oorlog in Europa en ook op andere plekken in de wereld zijn er gewelddadige conflicten. Dit merken we ook in Utrecht. Inwoners komen vaker tegenover elkaar te staan. Terwijl, ondanks onze verschillen: we kijken allemaal naar dezelfde Dom.”