Gemeente Utrecht heeft nieuwe gebieden op het oog voor zonneparken en windmolens

De gemeente heeft een zevental gebieden in en rondom Utrecht op het oog voor het opwekken van schone energie. Het gaat om zonne- en windenergie, en mogelijk ook om het opwekken van aardwarmte. Of er op alle gebieden ook daadwerkelijk gaat worden gebouwd, is nog de vraag.

De gemeente is al langere tijd bezig met onderzoeken wat de meest kansrijke gebieden zijn voor schone energie. Nu is er een akkoord over de ‘meest kansrijke gebieden’ in en rondom Utrecht. Het gaat om De Dorpelijk in Vleuten, de geluidswal langs de A12, industrieterrein Lage Weide, De Nedereindse Plas (op de grens met Nieuwegein en IJsselstein) en de polder Rijnenburg.

Voor het winnen van aardwarmte heeft de gemeente gebieden in Lage Weide en Utrecht Science Park op het oog. Ook worden er nog locaties onderzocht in poldergebied Reijerscop en Rijnenburg-Noord.

Kansrijk gebieden

Dat de zeven gebieden als kansrijk worden beschouwd door de gemeente, betekent nog niet dat er definitief zonneparken en windmolens gebouwd gaan worden op de locaties. Zo schrijft de gemeente: “De gemeente gaat eerst samen met inwoners, ondernemers, en organisaties kijken hoe het opwekken van energie kan worden gecombineerd met andere voorzieningen en ontwikkelingen, zoals natuur of recreatie, en zo min mogelijk effect heeft op de omgeving.”

Ook van de plannen van de twee beoogde gebieden voor aardwarmte – Reijerscop en Rijnenburg-Noord – is nog niet zeker of die doorgaan. De gemeente wil eerst nog een vervolgonderzoek instellen.

Verantwoordelijkheid

Het is voor de gemeente van belang om onafhankelijk te worden van fossiele energie, zegt de gemeente. “We willen onze verantwoordelijkheid pakken en zoveel mogelijk op een duurzame manier in haar eigen energiebehoefte voorzien.” Zonnevelden, windmolens en aardwarmte zijn daarom volgens hen ‘hard nodig’.

De gemeente is al in gesprek geweest met bewoners van de kansrijke gebieden. “Er is gevraagd welke thema’s zij belangrijk vinden om rekening mee te houden. Als er uiteindelijk windmolens of een zonneveld komen, wil de gemeente dat omwonenden hiervan kunnen profiteren. “