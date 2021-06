Gemeente Utrecht heeft nog geen oplossing voor hanenprobleem Julianapark

De gemeente Utrecht zegt nog geen ‘eenvoudige, uitvoerbare en betaalbare’ oplossing te hebben voor de overlast van kippen en hanen in het Julianapark. Vooral het gekraai van de hanen zorgt voor veel overlast voor omwonenden.

Laatst zijn er volgens de gemeente hanen gedumpt in het Julianapark, waardoor de verhouding tussen de hanen en hennen scheef is gegroeid. Dat is niet goed voor het welzijn van de dieren. Ook het voeren van de kippen, vooral met brood, draagt bij aan de groeiende populatie.

De gemeente hoopt dat het voederverbod dat begin juli ingaat kan helpen om te voorkomen dat de populatie in het park nog groter wordt. “Het overmatig voeren is niet goed voor de dieren. Daarnaast trekken de voedselresten die overblijven in de openbare ruimte ook overlastgevende plaagdieren aan”, aldus wethouder Lot van Hooijdonk in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens Van Hooijdonk vraagt het probleem om ‘een afweging tussen de lusten en lasten van deze aantallen dieren op deze plekken in de wijk’. Daarbij moet gekeken worden naar het welzijn van zowel mensen als dieren.

Nog geen oplossing

De gemeente heeft dan ook nog geen eenvoudige, uitvoerbare en betaalbare oplossing voor het probleem gevonden. De maatregelen naar aanleiding van de vogelgriep, die onlangs geconstateerd werd binnen de gemeente, maken het vinden van een oplossing nog moeilijker.

De wethouder zegt ernaar te streven om in het derde kwartaal van dit jaar te komen met duidelijkheid over de aanpak. Omwonenden van het Julianapark worden geïnformeerd door middel van een wijkbericht.