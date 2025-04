Twee potentieel nieuwe zwemplekken in Utrecht; al is er wel een investering nodig

De gemeente heeft mogelijk twee locaties die gebruikt kunnen worden als zwemplek. Doordat de zomers warmer worden en de behoefte naar verkoeling groeit, wil de gemeente meer officiële en veilige buitenzwemlocaties realiseren. Er zijn wel een aantal kanttekeningen.

Op dit moment telt Utrecht drie officiële zwemplekken waar in het open water gezwommen mag worden: de Strijkviertelplas, Voorveldse Polder, en Haarrijnse Plas. Wethouder Susanne Schilderman ziet dat er met het veranderende klimaat en steeds meer inwoners die in de stad willen zwemmen, de vraag om veilige zwemplekken stijgt.

Om die veilige zwemplekken te realiseren is er onderzoek gedaan naar mogelijke locaties; hieruit zijn de Werkspoorhaven en Noorderpark-Ruigenhoek naar voren gekomen als kanshebbers. “Het is geweldig dat we nu een stap verder zijn in de ontwikkeling van nieuwe zwemplekken voor Utrechters”, aldus Schuurman.

Obstakels

Of de Werkspoorhaven en Noorderpark-Ruigenhoek over een paar jaar daadwerkelijk een officiële zwemlocatie zijn, hangt nog van een aantal factoren af. De Werkspoorhaven lijkt de beste papieren te hebben om op termijn een zwemplek te worden, alleen is er verder onderzoek nodig naar de gevolgen die de scheepvaart op het Amsterdam-Rijnkanaal heeft op de veiligheid van de toekomstige zwemmers.

Daarnaast zijn de geschatte investeringskosten tussen de 1 en 2 miljoen euro, en moet er jaarlijks 100.000 tot 300.000 euro geïnvesteerd worden. Het Noorderpark-Ruigenhoek ligt deels in de gemeente De Bilt, waardoor die ook moet instemmen om er een officiële zwemlocatie van te maken.

Niet-officiële zwemplekken

Drie andere niet-officiële locaties waar afgelopen jaren vaak werd gezwommen zijn ook onderzocht. Het gaat hier om de Muntsluis, Veilinghaven, en Amelisweerd. Deze locaties zijn echter niet geschikt gebleken om te ontwikkelen tot officieel zwemwater. Dit komt mede door steile kades, vaarverkeer, onvoldoende waterkwaliteit en een gebrek aan draagvlak onder de omwonenden.