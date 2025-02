Gemeente Utrecht heeft van G4-steden de slechtste luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Utrecht laat flink wat te wensen over, blijkt uit onderzoek van Pointer. Van de G4-steden scoort Utrecht het slechtste. Met name in sommige buurten in de buurt van de A2 is de luchtkwaliteit verre van wenselijk.

In het onderzoek, uitgevoerd door TV-programma Pointer, is gekeken naar de fijnstof en stikstof die in de lucht hangt. Die twee stofjes zijn de meest vervuilende stoffen en zorgen daarmee voor de meeste gezondheidsschade.

Utrecht is de op vijf na meest bevuilde gemeente als het aankomt op luchtkwaliteit. Met name in Leidsche Rijn-Centrum, Leeuwesteyn en bedrijvengebied Strijkviertel is de luchtkwaliteit slecht. Gebieden zoals Haarzuilens en Poldergebied Overvecht scoren dan juist weer relatief goed. Op de website van Pointer zijn alle verschillende gebieden in Utrecht te bekijken.

Gezondheidsrisico’s

Een slechte luchtkwaliteit kan allerlei gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. “Volgens de landelijke GGD sterven Nederlanders gemiddeld tien maanden eerder door luchtvervuiling en zijn de gezondheidskosten hoog”, schrijft Pointer.

Ook de vergrijzing in Nederland is een probleem wat betreft luchtvervuiling. Kinderen en ouderen zijn namelijk kwetsbaarder om astma of longkanker te krijgen. “Een op de zes beroertes zou er niet zijn geweest als we schone lucht zouden hebben”, zegt Marieke Dijkema van de GGD tegen Pointer.

Advieswaarden

Voor het onderzoek is gekeken naar de advieswaarden van de World Health Organisation (WHO). Somige gemeenten zitten met hun zogenoemde vervuilingsscore ruim twee keer boven de advieswaarde van de WHO. Ook Utrecht zit daar boven.

Overigens zijn er een aantal gemeenten die slechter scoren dan Utrecht. Op nummer één staat Schiedam, gevolgd door Rijswijk, Ridderkerk, Delft en onze stad als hekkensluiter.