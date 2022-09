Gemeente Utrecht herhaalt, alcoholverkoop in kledingwinkels is echt niet de bedoeling

Het verkopen van alcohol in kledingwinkels blijft niet toegestaan in Utrecht. Blurring, het vermengen van bedrijfsformules, zoals horeca, retail en slijterij, is al langere tijd onderwerp van discussie in de Utrechtse politiek. Ook DUIC berichtte er deze zomer over toen de gemeente kledingwinkel Cris, ook wel geschreven als ‘c r i s’, verbood wijn te verkopen. D66, VVD en Student & Starter stelde onlangs raadsvragen over het onderwerp.

Het gemeentebestuur laat weten van mening te zijn dat blurring bij kan dragen aan een beter ondernemersklimaat en het aantrekkelijker maken van winkelgebieden. Het verkopen van alcohol in bijvoorbeeld kledingwinkels blijft echter een brug te ver. Reden hiervoor is de Alcoholwet die het bedrijven niet toestaat alcohol te verkopen wanneer het geen slijterij, levensmiddelenbedrijf of warenhuis met levensmiddelen is.

In 2018 heeft de gemeente de regels voor ondersteunende horeca verruimd om ruimte te bieden aan meer functiemenging. Dat betekent dat horecabedrijven nu ook andere producten mogen verkopen en winkels mogen ook horecaruimte hebben in hun zaak, als daar maar geen alcohol wordt geschonken. In Utrecht zijn allerlei winkels te vinden waar blurring plaatsvindt zoals Daen’s, The Village, Keek, Anne & Max, Vleck, Atayen en Neplenbroek.