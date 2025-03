Gemeente Utrecht herstart speeltuinplan Wilhelminapark na kritiek bewoners

De aankondiging van de renovatie van het Trui van Lier Speelkwartier in Utrecht zorgde voor scheve blikken onder omwonenden. De gemeente stelde dat het ontwerp in overleg met bewoners en kinderen tot stand was gekomen, maar veel buurtbewoners wisten van niets. Na kritiek is het proces stilgelegd. Nu wordt het plan opnieuw opgepakt. Dit keer mét inspraak van de buurt.

In de groepsapp van bewoners van de Koningslaan regende het verbaasde reacties toen bekend werd dat het ontwerp al klaar was. De speeltuin, in savannestijl met twee gigantische leeuwen en felgekleurde materialen, kwam voor velen uit de lucht vallen. Van een inspraakmoment hebben zij niks meegekregen, laat staan dat er überhaupt plannen waren om de speeltuin opnieuw in te richten.

Begin maart vroegen de VVD en PvdA om opheldering aan wethouder Susanne Schilderman. Zij erkende dat het niet goed was gegaan. Het ontwerp was met een klein groepje bewoners gemaakt, maar de buurt als geheel was onvoldoende betrokken. Toen dit aan het licht kwam, is de start van de werkzaamheden uitgesteld.

Draad weer opgepakt

Nu wordt de draad weer opgepakt. “Op korte termijn gaan we opnieuw kijken naar het ontwerp. Dat doen we met de bewoners die eerder hebben meegedacht, met bewoners die hun zorgen hebben geuit en met de Stichting Wilhelminapark”, valt te lezen in een wijkbericht.

Het aangepaste ontwerp wordt vervolgens aan de hele buurt voorgelegd, zodat bewoners de kans krijgen reacties te geven. Daarna wordt het ontwerp definitief.