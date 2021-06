Gemeente Utrecht hijst regenboogvlag als protest tegen besluit UEFA

Op verschillende plekken in Utrecht is woensdag de regenboogvlag gehesen. Dit wordt gedaan als reactie op het verbod van de UEFA om het voetbalstadion in München te verlichten in de kleuren van de regenboog.

Duitsland speelt woensdagavond tijdens een EK-wedstrijd tegen Hongarije. In het land van Viktor Orbán is onlangs een wet aangenomen die lhbti-voorlichting aan minderjarigen verbiedt. Als protest wilde de gemeenteraad van München de Allianz Arena van Bayern, de plek waar woensdagavond de wedstrijd tussen beide landen wordt gespeeld, uitlichten in de kleuren van de regenboog.

De UEFA verbiedt dit echter. Volgens de voetbalbond moeten de stadions waar het EK gespeeld wordt vasthouden aan de standaardkleuren. Als protest tegen dit besluit zijn er om 17.45 uur, een kwartier voor aanvang van het duel, op verschillende plekken in Utrecht de regenboogvlag gehesen.

Dit werd gedaan bij het Stadskantoor, het wijkservicecentrum in Vleuten-De Meern en bij het stadhuis in het centrum van de stad. Op de laatste plek hees burgemeester Sharon Dijksma de regenboogvlag. Toen Dijksma de vlag op het Stadhuisplein had gehesen klonk er applaus van de omliggende terrassen.