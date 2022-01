Gemeente Utrecht: ‘Houtrot in de wortels is de reden dat de kastanjeboom op de Neude omviel’

Houtrot in de wortels is volgens de gemeente Utrecht de reden dat de kastanjeboom op de Neude eind vorig jaar uit het niets omviel. Daarnaast wordt gezegd dat de boom mogelijk in de vorm van een bankje terugkeert naar het plein in de binnenstad.

In de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 december viel een grote kastanjeboom die op de hoek van de Neude en de Potterstraat stond met wortel en al om. In eerste instantie was niet duidelijk hoe het gevaarte zomaar om kon vallen. Nu blijkt dat houtrot in de steunwortels – dat mogelijk is veroorzaakt door de parasiet honingzwam – de boom instabiel heeft gemaakt.

Een boomtechnisch adviesbureau gaat de oorzaak echter nog nader onderzoeken. Daarbij wordt ook gekeken naar eventuele schade die is ontstaan door werkzaamheden in de omgeving van de kastanjeboom. De gemeente verwacht de resultaten van dit onderzoek eind deze maand.

Controle

Vlak na het incident diende Corine van Dun van D66 schriftelijke vragen in. Zij wilde onder andere weten of er tijdens de jaarlijkse controle van de boom ook een stabiliteitsonderzoek is gedaan. De gemeente schrijft dat de kastanjeboom voor het laatst eind december 2020 was gecontroleerd.

“Bij die controle waren geen kenmerken zichtbaar die duiden op instabiliteit. Daarom was er geen aanleiding voor een stabiliteitsonderzoek. […] Als er twijfel is over de stabiliteit, dan voeren we een stabiliteitsonderzoek uit tijdens een nader onderzoek van een boom.”

De andere bomen op de Neude zijn in de laatste week van vorig jaar gecontroleerd. Bij vijf bomen is gebleken dat ze gesnoeid moeten worden. Bij twee bomen is nader onderzoek nodig en bij één daarvan ook een stabiliteitsonderzoek.

Bankje

De restanten van de omgevallen kastanjeboom liggen opgeslagen zodat het boomtechnisch adviesbureau verder onderzoek kan doen. Als daarna blijkt dat het hout nog geschikt is voor verdere verwerking, wordt het aangeboden aan een houtbewerker. “Met daarbij het verzoek het hout te verwerken tot een element, bijvoorbeeld een bankje, dat op de Neude geplaatst kan worden.”

Zodra de uitkomsten van het adviesbureau bekend zijn, gaat de gemeente bekijken of er mogelijk groepen bomen, onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden, vaker of anders gecontroleerd moeten worden.

Nog dit plantseizoen wordt er een nieuwe boom op de plek van de kastanjeboom geplaatst. Wat voor type dat gaat zijn, is nog niet bekend.