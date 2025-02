Gemeente Utrecht in contact met het Rijk vanwege omstreden Dawah-sprekers

De gemeente Utrecht is in contact met het Rijk om te kijken of de drie omstreden Dawah-sprekers geweerd kunnen worden naar de Jaarbeurs te komen. Dat zegt het college in een antwoord op vragen van de raad. Burgemeester Dijksma kan de sprekers vanuit juridisch oogpunt zelf niet weren.

Op 22 en 23 februari vindt in de Jaarbeurs de Ramadan-expo plaats, een evenement waar meerdere mensen zijn uitgenodigd om te spreken. Drie van hen zouden omstreden zijn vanwege hun uitspraken, meldt het AD. Zo prees de ‘radicaal islamitische spreker’ Zoud al eens martelaarschap onder tieners en was rond ‘hardliner’ Hammuda veel commotie over uitspraken rond ‘seksslaven’.

NCTV en IND

Genoeg reden voor de lokale fractie van de VVD om vragen te stellen aan het college over de komst van de sprekers. Burgemeester Dijksma zegt het ‘het zeer onwenselijk te vinden dat

deze sprekers een podium krijgen in Utrecht’. De uitspraken van de sprekers zouden op ‘zeer gespannen voet’ staan met de waarden van de stad.

Hoe ontevreden het college ook is met de komst van de sprekers, het weren van hen is best een opgave. Zo is te lezen: “De mogelijkheden voor burgemeesters om op te treden tegen (de komst van) omstreden sprekers is beperkt. De burgemeester

kan dit alleen doen indien er informatie is dat de komst van sprekers leidt tot wanordelijkheden. Daarvan is in dit geval, op basis van de beschikbare politie-informatie geen sprake.”

Wel zegt het college contact te hebben met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), ‘om hen te bevragen of vanuit het Rijk maatregelen worden getroffen’.

Monitoren van ongeregeldheden

Of de sprekers via het Rijk ook echt geweerd kunnen worden, is de vraag. “Het is aan het Rijk en de verantwoordelijke ministeries om een inschatting te maken of er grond is om visumplichtige spreker een visum te ontzeggen, en niet- visumplichtige sprekers de toegang tot het Schengengebied te verbieden”, schrijft het college.

Als er geen reden is om de mannen te weren, kunnen zij gewoon spreken op het evenement in de Jaarbeurs. De politie houdt daarbij in de gaten of de komst van de sprekers, of het weigeren van hen, zal leiden tot mogelijke escalatie.

Het is niet de eerste keer dat de Dawah-groep een omstreden spreker wil uitnodigen voor een evenement. Eerder werd een spreker ook al de toegang tot het Schengen-gebied ontzegd.