Gemeente Utrecht is beoordeeld; ambitieus, maar laat ook steken vallen

De gemeente Utrecht heeft de jaarlijkse Boardletter ontvangen, waarin de accountant beoordeelt hoe de organisatie functioneert. De accountant ziet een ambitieuze organisatie, maar constateert dat de uitvoering van plannen op sommige terreinen achterblijft bij de verwachtingen.

“Wij zien dat de organisatie vol is van ambitie, maar dat de realisatie hiervan, op onderdelen, niet altijd het tempo heeft waarop gehoopt wordt of initieel rekening mee gehouden werd”, aldus de accountant.

De grootste uitdagingen liggen in het realiseren van projecten zoals Leidsche Rijn, Merwede, het Wervengebied en het op lange termijn in balans houden van de begroting.

Gebrek aan centrale sturing op belangrijke dossiers

Daarnaast is het ontbreken van centrale sturing op belangrijke dossiers een aandachtspunt. De gemeente werkt niet overal met een duidelijke plek waar verantwoordelijkheden samenkomen, waardoor afdelingen soms ieder op hun eigen manier handelen.

De gemeente heeft eerder al aangegeven dat zij meer wil centraliseren om betere sturing mogelijk te maken, efficiënter te werken en de kwaliteit van de dienstverlening te versterken. Volgens het college zijn de eerste stappen daarvoor inmiddels gezet.

Opvolging eerdere aanbevelingen

Van eerdere aanbevelingen van de accountant zijn drie punten volledig afgerond en veertien gedeeltelijk opgepakt. De accountant benadrukt dat verdere opvolging noodzakelijk blijft en vraagt het college opnieuw om aandacht voor de openstaande verbeterpunten.