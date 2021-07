Gemeente Utrecht kapt met spoed kastanjeboom op de Neude

De gemeente Utrecht gaat met spoed een 36 jaar oude kastanjeboom op de Neude kappen. De boom is dood en zou daarom een gevaar vormen voor de omgeving, schrijft de gemeente in een wijkbericht aan omwonenden van de Neude.

De boom die gekapt moet worden staat ter hoogte van huisnummer 2, bij Drogisterij Woortman en Wijncafé Lefebvre. Het gaat om een dubbelbloemige paardenkastanje die geplant is in 1985. De oude boom wordt binnenkort gekapt, waarna op de opengevallen plek een nieuwe boom wordt geplant. Dat gebeurt in het plantseizoen, dat loopt van november tot maart. Het duurt dus een paar maanden voordat er een nieuwe boom staat.

De gemeente verzorgt en beschermt de 160.000 gemeentelijke bomen en inspecteert ze naar eigen zeggen regelmatig. “Toch kan het voorkomen dat we een boom aantreffen die zodanig is aangetast dat hij elk moment kan omvallen of waar delen kunnen uitbreken.” De boom wordt dan met spoed gekapt omdat die een direct gevaar voor de omgeving vormt.

Veelbesproken onderwerp

Bomen op de Neude is een veelbesproken onderwerp in Utrecht. In 2004 stonden er nog 25 bomen, maar dat aantal liep drastisch terug. De gemeente wilde dat zoveel mogelijk herstellen en constateerde in 2019 dat er plek is voor 19 bomen.

Horecaondernemers en festivalorganisaties hadden daar echter hun twijfels bij, omdat het plein dan mogelijk minder geschikt wordt voor evenementen. Uiteindelijk is afgesproken om de bomen stapsgewijs te planten. Inmiddels is er inderdaad een aantal bomen geplant, maar dat moeten er dus nog meer worden.