Gemeente Utrecht kapt met spoed twee platanen op Vredenburgplein

De gemeente gaat met spoed twee bomen kappen op het Vredenburgplein in Utrecht. Het gaat om twee platanen die aan het afsterven zijn.

De platanen staan op het Vredenburgplein ter hoogte van huisnummer 164. Het gaat om een plataan die geplant is in 1930 en een plataan die in 1970 de grond in ging.

De bomen moeten volgens de gemeente gekapt worden omdat ze afsterven en daardoor een gevaar vormen voor de omgeving. De bomen worden binnenkort met spoed gekapt.

Na het kappen wordt de oude boomstronk weggehaald. Op de plek die dan vrijkomt komen uiteindelijk twee nieuwe bomen. Die worden geplant in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Het duurt dus nog een tijdje voordat de nieuwe bomen er staan.

Inspectie

De gemeente inspecteert de bomen in de stad regelmatig. Toch wordt soms een boom aangetroffen die zodanig is aangetast dat hij elk moment kan omvallen, stelt de gemeente. “De boom vormt dan een direct gevaar voor de omgeving en moet met spoed gekapt worden.”