Gemeente Utrecht kijkt naar ‘agent of change’-principe; maar ook nieuwe bewoners moeten altijd kunnen klagen

De gemeente Utrecht gaat kijken welke lessen er geleerd kunnen worden van het Agent of Change-principe, waarbij uitgaansgelegenheden die ergens al langere tijd zitten beschermd worden tegen nieuwbouw en nieuwe omwonenden. Maar, zo vindt het college van B&W, ook nieuwe omwonenden moeten altijd kunnen klagen over straat- of geluidsoverlast.

Het Agent of Change-principe wordt in verschillende steden in de wereld op verschillende manieren gebruikt. Het idee is dat functies die voor langere tijd al ergens zitten – zoals nachthoreca – meer bescherming krijgen tegen klachten van bijvoorbeeld nieuwe omwonenden, terwijl ze hadden kunnen weten dat in die omgeving enige overlast kan zijn. Dit soort klachten kunnen verregaande gevolgen hebben voor ondernemers en daarmee bezoekers.

In Amsterdam onderzoekt de gemeente of het mogelijk is dat ontwikkelaars, vergunningverleners en planologen rekening houden met dit principe. In Toronto zijn ontwikkelaars bijvoorbeeld verplicht om uitgaansactiviteiten in de buurt op te nemen in verkoop- en verhuuraanbiedingen van woningen. Hierdoor kunnen mogelijke nieuwe bewoners er juist voor kiezen om ergens anders te gaan wonen.

De politieke partijen D66, Student & Starter, VVD en UtrechtNu! wilden weten hoe de gemeente Utrecht aankijkt tegen het Agent of Change-principe, en of het wellicht ook in onze stad toegepast kan worden.

Utrecht

Het college van B&W laat weten het onderzoek in Amsterdam te volgen om te zien welke lessen hieruit geleerd kunnen worden. “Hierbij kijken we ook naar eventuele negatieve effecten van deze aanpak.” Het college vindt echter wel dat ook nieuwe omwonenden moeten kunnen klagen, ook al wisten ze van tevoren dat ze naast een plek zijn gaan wonen waar mogelijk overlast van kan komen.

Klachten en meldingen zijn volgens de gemeente namelijk ‘belangrijke signalen’. Het college laat op de vragen van de politieke partijen weten: “Wij kunnen en willen bewoners niet de mogelijkheid ontnemen een melding te doen bij de gemeente. Het is niet relevant of klachten komen van mensen die er al woonden, of van nieuwe bewoners.”

Daarbij zegt het college dat er sowieso nooit alleen op basis van klachten handhavingsacties volgen. “Handhaving kan volgen wanneer een ondernemer zich niet houdt aan de wettelijke vereisten, waarvan de klacht of melding de aanleiding kan zijn.”

Wel benadrukt het college dat nachtcultuur een plek verdient in de stad, en dat voorzieningen “vaak een bepaalde mate van drukte of overlast met zich meebrengen, of het nou gaat om een school, een winkel of een horecagelegenheid. Dit vraagt van iedereen het besef dat we in een levendige stad wonen, waarbij er rustigere en drukkere plekken in de stad zijn.”