Gemeente Utrecht: ‘Kom niet meer naar de stad. Vier Koningsdag thuis’

De gemeente Utrecht heeft opgeroepen niet meer naar de stad te komen. Vanwege Koningsdag en het aangename lenteweer zijn veel mensen op de been en wordt het te druk op sommige plekken.

“Het wordt te druk in de stad”, schrijft de gemeente op Twitter. “Met name in Park Lepelenburg, rond het Wed, de Ganzenmarkt en aan de Oudegracht. We roepen iedereen op deze plekken te verlaten en niet meer naar de stad te komen. Vier Koningsdag thuis!”

Vanwege corona mogen er niet te veel mensen op één plek samenkomen. In een aantal Utrechtse parken staan daarom zogenoemde tekstkarren, met verschillende boodschappen. “Let op! Er ontstaat groepsvorming! Riskeer geen boete”, is te lezen op zo’n kar in Park Lepelenburg.

Update: handhavers en politieagenten zijn op een gegeven moment begonnen met het ontruimen van verschillende plekken. Dit was onder andere het geval in Park Lepelenburg, het Griftpark en het Wilhelminapark.