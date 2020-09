Gemeente Utrecht komt in coronabrief met cijfers over testcapaciteit en werkloosheid

De gemeente Utrecht heeft opnieuw een brief over de aanpak van het coronavirus gepubliceerd. Het college gaat in de brief onder meer in op het aantal testen van de GGD, het aantal WW-uitkeringen en mobiliteit.

Volgens de gemeente worden de maatregelen die gelden om nieuwe coronabesmettingen tegen te gaan over het algemeen goed nageleefd. De gemeente waarschuwt er wel voor dat de aandacht voor de maatregelen kan verslappen door de langdurigheid van de coronacrisis.

Testcapaciteit

De landelijke discussies over testcapaciteit spelen volgens de gemeente niet bij de GGD Utrecht. In de regio zijn afgelopen week 15.214 tests afgenomen, waarvan 1,9 procent positief was. De week daarvoor waren dat 10.348 tests, waarvan 2,6 procent positief. Iets meer dan 25 procent van de tests is afgenomen bij mensen van buiten de zorgregio Utrecht. De GGD vermoedt dat de capaciteitsproblemen van andere zorgregio’s hieraan ten grondslag liggen.

Met het oog op het komende najaar wordt wel gekeken of de testcapaciteit in Utrecht verder moet worden uitgebreid, bijvoorbeeld door in Overvecht een kleinschalige testlocatie te openen. Zo hoopt de GGD mensen te bereiken die nu nog weinig in de teststraten gezien worden.

WW-uitkeringen

In de eerste maanden van de coronacrisis was er een sterke stijging van het aantal WW-uitkeringen in Utrecht. In juni en juli stabiliseerde dat aantal, maar het aantal WW-uitkeringen steeg ten opzichte van juli 2019 met 1.638, ofwel 34,8 procent. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 28,6 procent.

Eind juli ontvangt 3 procent van de Utrechtse beroepsbevolking een WW-uitkering, wat neerkomt op 6.347 Utrechters. 16,6 procent van hen is jonger dan 27 jaar, 59 procent is tussen de 27 en 50 jaar en 24,4 procent is ouder dan 50 jaar.

De verwachting is dat de werkloosheid dit jaar verder oploopt, van 3,4 procent in 2019 naar 7 procent of meer in 2021.

Winkels

De stadscentra van grote steden hebben door de coronacrisis te maken met een grote daling van het aantal bezoekers. Het aantal bezoekers daalde tijdens de coronacrisis ten opzichte van vorig jaar met 49 procent. De omzet is gemiddeld met 39 procent gedaald. Bij sommige fysieke modewinkels en schoenenzaken is de omzet met meer dan 50 procent teruggevallen.

De gemeente verwacht dat het aantal winkels met 20 tot 40 procent zal afnemen als de krimp aanhoudt. In de Steenweg, Bakkerstraat en Oudkerkhof begint de leegstand volgens de gemeente al structureel te worden.

Noodlocatie daklozen

De tijdelijke noodlocatie voor daklozen die besmet zijn met het coronavirus is verhuisd. Het pand aan de Maliebaan is vrijdag 28 augustus leeggeruimd, omdat de nieuwe gebruiker het wilde betrekken. De noodlocatie komt op de Koploperstraat, maar die locatie is nog niet klaar voor gebruik. Tot die tijd kunnen besmette daklozen terecht in een noodopvang in Zeist.

Sekswerkers

Sinds 27 juli zijn ook Utrechtse sekswerkers weer aan de slag gegaan. Volgens de gemeente zijn de sekswerkers tevreden over de maatregelen die in de tippelzone genomen zijn. Gemiddeld werken er twaalf sekswerkers per avond in de zone, wat lager is dan voor de coronasluiting. Volgens de Tussenvoorziening zijn er geen waarnemingen gedaan van situaties waarbij besmettingsrisico’s speelden.