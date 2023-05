De gemeente Utrecht komt met eigen, strengere geluidsnormen voor windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. Daarmee wijken ze af van de landelijke normen. Omwonenden en belanghebbenden kunnen reageren op de ontwerpen voor het bestemmingsplan en de vergunningen die het windpark mogelijk maken.

In polders Rijnenburg en Reijerscop is het plan om vier windmolens te bouwen van maximaal 270 meter hoog. Op die manier kan meer duurzame energie opgewekt worden. Kortgeleden heeft de Raad van State gemeenten en provincies in het gelijk gesteld die eigen geluidsnormen voor windmolenprojecten op wilden stellen. Volgens de gemeente Utrecht waren lokale geluidsnormen nodig om ervoor te zorgen dat windmolens goed ingepast worden in de omgeving. Ook bieden deze strengere, geluidsnormen een hoge mate van bescherming voor de omgeving, aldus de gemeente.

Van maximaal 47 naar 45 decibel geluid

De nieuwe, strengere geluidsnormen van de gemeente Utrecht komen erop neer dat windturbines maximaal 45 decibel per dag mogen produceren. Landelijk liggen de geluidsnormen op maximaal 47 decibel. Door de strengere regels is de exploitant verplicht om nog stillere molens te plaatsen. Ook heeft de gemeente een norm opgesteld voor zogenaamd momentaan geluid. Dat houdt in dat met geluidsmetingen moet worden aangetoond dat de windmolens op elk moment voldoen aan het geluid dat ze volgens de fabrikant zouden mogen maken. Indien daar geen sprake van is, kan de gemeente onmiddellijk handhavend optreden.

Meeprofiteren van de winst

De vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop moeten stroom leveren voor zo’n 27.000 huishoudens. De gemeente wil ook dat omwonenden meeprofiteren van de opgewekte, duurzame energie. Daarom wordt de lokale energiecoöperatie Rijne Energie voor 50 procent eigenaar van het windpark. Op dit moment heeft Rijne Energie 750 leden die investeren in de windmolens en daardoor meedelen in de winst die met het windpark wordt gemaakt. De coöperatie wil dat een deel van de winst terechtkomt bij mensen met energiearmoede.

“Omwonenden in de polders Rijnenburg en Reijerscop krijgen een vergoeding die varieert tussen ruim honderd en een paar duizend euro per jaar. Ook wordt er elk jaar circa 45.000 euro gestort in een omgevingsfonds onder beheer van direct omwonenden”, aldus de gemeente.

Start bouw windmolens 2026

Als de Utrechtse gemeenteraad de plannen van het college van B&W goedkeurt, kan energiecoöperatie Rijne Energie in 2026 starten met de bouw van de vier windmolens. De turbines zouden een jaar later in werking moeten zijn.

Omwonenden en belanghebbenden kunnen vanaf 26 mei reageren op de nieuwe regels in het bestemmingsplan en de vergunningen die het windpark mogelijk maken. Ook kunnen ze laten weten wat ze vinden van de milieueffectrapportage en andere onderzoeken die zijn uitgevoerd. Tot en met 26 juli 2023 hebben ze tijd om te reageren. Tijdens een informatieavond op 7 juni is er in La Place in De Meern gelegenheid om vragen te stellen. Ook is er op 12 juni nog een online bijeenkomst.