Gemeente Utrecht komt met nieuwe informatie over corona-aanpak

De gemeente heeft een uitgebreide informatiebrief gemaakt voor de gemeenteraad die ingaat op de huidige stand van zaken rondom corona in Utrecht. Zo kunnen bewoners het voortaan met een app melden als mensen zich niet aan de maatregelen houden, verspreidt het virus zich snel in verpleeghuizen en gooien Utrechters veel meer afval weg.

Regelmatig komt de gemeente met informatie over de corona-aanpak. In een recent gepubliceerde 15 pagina’s tellende brief omschrijft de gemeente hoe het ervoor staat in de stad.

Het merendeel van de mensen houdt zich goed aan de maatregelen. Maar op sommige locaties is het nog steeds druk in de stad, vooral in de middag en het begin van de avond. De gemeente noemt ook een aantal plekken; park Oog in Al, Lepelenburg, skatebaan Griftpark, Kanaalstraat en bepaalde verzamelplekken voor jeugdigen in Kanaleneiland en Overvecht.

App

Nu het paasweekend voor de deur staat wordt er ook op meerdere plekken extra drukte verwacht. Toezicht en Handhaving en politie gaan actief controleren op het naleven van de maatregelen. Om de autoriteiten te helpen kunnen Utrechters – via de Slimmelden app van de gemeente -meldingen doen over bewoners van de stad die zich niet houden aan de maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden.

Verpleeghuizen

Deze week trekken signalen van snelle verspreiding van corona in verpleeghuizen sterk de aandacht. Ook in Utrecht is hier sprake van. Zo zijn er signalen binnengekomen van besmettingen en overlijden van patiënten en bewoners in zorgcentrum Zuylenstede. Er gelden nu speciale regels voor bezoekers en gebruikers van dit complex.

Burgemeester Jan van Zanen staat stil bij de coronagevallen in verpleeghuizen: “Mijn gedachten gaan uit naar de overledenen en hun nabestaanden. Er worden maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Dat vraagt inzet van veel mensen, zoals bijvoorbeeld het (zorg)personeel dat zich in deze bijzondere tijden voor deze kwetsbare groep blijft inzetten. Ondanks dat zij wellicht zorgen hebben over hun eigen gezondheid. Daarvoor wil ik mijn waardering en dank uitspreken.”

Leerlingen buiten beeld

Omdat alle leerlingen van onderwijsinstellingen thuis lessen moeten volgen is het voor scholen lastiger om iedereen goed in beeld te houden. Op dit moment zijn er 51 leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs niet in beeld bij de verschillende scholen in de stad. Volgende week start Leerplicht met het thuis bezoeken van leerlingen.

Afval

Er wordt veel meer huishoudelijk afval weggebracht door Utrechters. Inwoners zijn veelal thuis, huizen worden opgeruimd en er wordt veel online besteld. Het afvalaanbod was daardoor de laatste weken 24 procent hoger dan in een gemiddelde gewone week. Hierdoor lopen de containers sneller vol en zijn er meer afvaldumpingen naast de containers. De gemeente gaat de komende tijd de containers vaker legen.

Evenementen

In aanvulling op de maatregelen van het Rijk heeft de gemeente besloten dat organisatoren van evenementen die als gevolg van de coronacrisis niet kunnen plaatsvinden, geen vergunningskosten hoeven te betalen. Tenzij ze voor deze kosten zijn verzekerd of als ze het evenement op een later moment in 2020 wel willen organiseren.

Ook de gerelateerde kosten voor ontheffing van geluid, tapontheffing en de huur van gemeentegrond brengt de gemeente niet in rekening. De gemeente gaat ook onderzoeken welke evenementen onder welke voorwaarden verplaatst kunnen worden naar een moment later in het jaar.

Zelf alle informatie lezen? Dat kan in deze brief. Bekijk ook deze pagina van de gemeente voor meer informatie.