Gemeente Utrecht komt met ‘verhuispremie’ voor mensen die grote sociale huurwoning inruilen voor kleinere

De gemeente Utrecht komt in september met een verhuispremie voor mensen die hun grote sociale huurwoning achter willen laten om in een kleiner huis te gaan wonen. De verwachting is wel dat het potje met geld voor de verhuispremie snel leeg is.

Utrechters die in een sociale corporatiewoning met vier kamers of meer wonen, komen in aanmerking als zij verhuizen naar een woning met minder dan drie kamers of een seniorenwoning. De premie geldt alleen als de woning die wordt verlaten in de gemeente Utrecht is en de nieuwe woning in de regio Utrecht.

“Wij willen hiermee bereiken dat meer bewoners – die een relatief grote woning hebben voor de huishoudsamenstelling – worden verleid om te verhuizen naar een kleinere woning of naar een seniorenwoning. Dit leidt tot meer vrijkomende woningen en het zorgt er bovendien voor dat mensen naar een beter passende woning verhuizen. Tegelijkertijd kunnen de vrijkomende grote woningen ingezet worden voor starters en gezinnen”, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad

Eenmalig 250.000 euro

De gemeente trekt eenmalig een bedrag van 250.000 euro uit en verwacht dat dat geld binnen zes tot twaalf maanden op is. Zo’n 50 tot 83 huishoudens zouden gebruik kunnen maken van de regeling. De verhuispremie is voor mensen met een U-pas 5.000 euro en voor anderen 3.000 euro. De regeling gaat in op 2 september.

In 2023 heeft de gemeente onderzoek laten doen naar doorstroming bij sociale huurwoningen, om de doorstroming te verbeteren. Daaruit is een combinatie van maatregelen gekomen, waarvan de verhuispremie er één is. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld een woonadviseur voor ouderen en buurtvoorrang voor bepaalde doelgroepen.