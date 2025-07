Gemeente Utrecht koopt voor 6,6 miljoen euro grond in Merwedekanaalzone

De gemeente Utrecht heeft voor 6,6 miljoen euro een perceel aangekocht aan de Vliegend Hertlaan 4-8 in de Merwedekanaalzone. Eerder kocht de gemeente al enkele andere percelen in Merwedekanaalzone deelgebied 6.

De Merwedekanaalzone is een groot gebied langs het Merwedekanaal in Utrecht waar op dit moment, en nog de komende jaren, heel veel gebouwd gaat worden. De zone is opgedeeld in verschillende deelgebieden, zoals de nieuwe stadswijk Merwede. Ook De Nieuwe Defensie en Wilhelminawerf zijn onderdeel van een deelgebied.

Er is ook nog deelgebied 6. Dit is het gebied van de Beneluxlaan tot de A12 en van de Zeehaenkade tot aan Europalaan-Zuid. Hier zijn de volledige (woningbouw)plannen nog niet rond. Wel is bekend dat er maximaal 2050 woningen kunnen komen, een nieuw park, een school en winkels.

De gemeente Utrecht heeft het perceel van 7000 vierkante meter gekocht voor 6,6 miljoen euro. Vliegend Hertlaan 4 wordt leeg opgeleverd. Op nummer 8 zit nu nog GEPU, maar dit bedrijf vertrekt waarschijnlijk op 1 januari 2026 waarna een nieuwe tijdelijke huurder gezocht gaat worden.

Eerder kocht de gemeente al grond aan de Eendrachtlaan, Winthontlaan en de Zeehaenkade.

Waarom koopt de gemeente grond?

Een gemeente heeft mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van een gebied, maar die mogelijkheden worden groter als de gemeente ook veel grond in handen heeft. Ook kan het helpen tegen oplopende grondprijzen. Daarom heeft Utrecht nu al verschillende percelen gekocht.

Om grond in handen te krijgen heeft gemeente Utrecht sinds 2022 een Voorkeursrecht gevestigd in Merwedekanaalzone deelgebied 6. Dit betekent dat de gemeenten het recht heeft om als eerste een perceel grond te kopen als de eigenaar het wil verkopen. Dit betekent dat de eigenaar het perceel eerst aan de gemeente moet aanbieden tegen een marktconforme prijs voordat het aan een ander verkocht mag worden.