Gemeente Utrecht krijgt 400 reacties op plannen Merwedekanaalzone

De gemeente Utrecht heeft tussen 30 januari en 11 maart 400 reacties gekregen op de plannen voor de nieuwe stadswijk in de Merwedekanaalzone. De gemeente gaat de reacties in de komende periode beantwoorden.

Bewoners konden gedurende anderhalve maand aan de gemeente duidelijk maken wat ze vinden van de plannen voor de autovrije stadswijk Merwede. De meeste reacties gingen over de nut en noodzaak van extra loop- en fietsbruggen over het Merwedekanaal.

Er is veel kritiek op de vijf geplande bruggen over het kanaal. Bewoners van de omliggende wijken zijn bang dat de bruggen zorgen voor grote stromen fietsers door hun straten. Verwachte verkeers- en parkeerdrukte is dan ook een probleem dat veel is aangekaart in de reacties.

Ook de hoeveelheid woningen is veel genoemd door omwonenden. Volgens de huidige plannen komen er tussen de zevenduizend en tienduizend woningen in de wijk Merwede.

Reactienota

De gemeente zegt de komende tijd alle reacties te gaan lezen. Vervolgens worden vragen die gesteld zijn, beantwoord in een zogeheten reactienota. Naar aanleiding van de reacties kunnen er nog dingen in de plannen veranderen.

De reactienota en eventueel veranderde plannen worden rond de zomer voorgelegd aan het stadsbestuur. Als het college akkoord gaat, krijgen mensen die gereageerd hebben op de plannen een e-mail met een link naar de reactienota. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een besluit nemen over de plannen.