Gemeente Utrecht krijgt hoog ziekteverzuim ondanks maatregelen nauwelijks omlaag

Het ziekteverzuim bij de gemeente Utrecht blijft hardnekkig hoog. In november kwam het verzuim uit op 8,5 procent, een lichte daling ten opzichte van de 8,8 procent eerder dit jaar, maar nog ver boven het streefpercentage van 6,5 procent in 2026. De gemeente erkent inmiddels dat deze doelstelling waarschijnlijk niet meer haalbaar is, al ziet zij de geringe daling als teken dat de ingezette maatregelen voorzichtig effect hebben.​

De gemeente wijst op een stapeling van factoren die het terugdringen van verzuim bemoeilijken. Maatschappelijke onrust, toenemende polarisatie en dalend vertrouwen in de overheid zorgen voor extra druk op ambtenaren, terwijl tegelijkertijd hoge ambities en bezuinigingen de werkdruk verder opvoeren. Volgens het college raakt bij medewerkers de balans tussen energiebronnen en stressoren snel verstoord, waardoor de kans op uitval toeneemt.​

Maatwerk per afdeling

In de organisatie wordt daarom per afdeling gekeken welke aanpak nodig is. Bij het klantcontactcentrum is de werving en selectie aangepast en krijgen sollicitanten daar voortaan bij voorkeur een deeltijdcontract, omdat de werkbelasting in de functie hoog is. Bij andere onderdelen, zoals Wijken, probeert de gemeente juist realistischer te werven en duidelijker te beschrijven welke competenties nodig zijn, zodat nieuwe medewerkers beter weten wat het werk vraagt.​

Zwaardere rol voor leidinggevenden

Leidinggevenden spelen een centrale rol in de verzuimaanpak. Alle managers moeten een verplichte training volgen om beter verzuim te kunnen voorkomen en medewerkers te begeleiden, omdat zij volgens de gemeente nu vaak te veel op de inhoud en te weinig op de menselijke kant van hun werk zijn gericht. Daarnaast zijn extra inzetbaarheidsspecialisten ingezet om managers en medewerkers te ondersteunen bij verzuimbegeleiding en re-integratie.​

Cultuur en organisatie op de schop

De gemeente werkt ook aan een verbeterde cultuur en structuur. Medewerkers en leidinggevenden moeten meer eigen verantwoordelijkheid nemen en elkaar eerder aanspreken, wat de organisatie omschrijft als ‘warme zakelijkheid’. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de inrichting van de organisatie. Versnipperde processen, bureaucratische besluitvorming en leidinggevenden die te veel mensen moeten aansturen, verminderen namelijk het werkplezier en vergroten juist de werkdruk.