Gemeente Utrecht krijgt jaarlijks 15.000 klachten: vooral over afval en parkeeroverlast

De gemeente Utrecht kreeg vorig jaar ruim 15.000 overlastmeldingen binnen, het overgrote merendeel hiervan ging over verkeerd aangeboden afval en parkeeroverlast.

Dagelijks zijn 200 gemeentelijke handhavers en inspecteurs bezig in de stad om te controleren of alles wel volgens de regels verloopt. Zij houden toezicht op straat en voeren controles uit gericht op de bouw, milieu, horeca en parkeren. De gemeente heeft vandaag het jaarverslag 2019 gepubliceerd.

15.000 meldingen

Jaarlijks komen er zo’n 15.000 meldingen bij de gemeente binnen over toezicht en handhaving. Utrechters melden het meest over: verkeerd aangeboden afval (6.710 meldingen), parkeeroverlast (6.008), overlast door gestalde fietsen (1.442) en hondenoverlast (496).

Er zijn vorig jaar zo’n 1.400 boetes uitgeschreven voor afvalovertredingen en 51.000 naheffingen voor parkeren. Daarnaast zijn er nog zo’n 11.200 boetes uitgeschreven voor foutparkeerders.

Burgemeester Jan van Zanen: “Ook in deze corona-tijd ziet iedereen hoe belangrijk het werk van de handhavers en politie is. De gemeentelijke handhavers en inspecteurs hebben een belangrijke verbindende rol: jaarlijks hebben ze zo’n 100.000 contacten met inwoners en ondernemers in de stad. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan een veilige, gezonde en leefbare stad.”