Gemeente Utrecht laat extra onderzoek doen naar kap van 46 populieren na bewonersvragen

De gemeente Utrecht laat een extern, onafhankelijk bureau opnieuw kijken naar het plan om 46 populieren aan de Walter Kollolaan te kappen. Aanleiding zijn vragen van bewoners over de noodzaak van de kap. De wortels van de bomen veroorzaken al langere tijd schade aan het voetpad, en eerdere maatregelen bieden volgens de gemeente geen blijvende oplossing.

Aan beide kanten van de Walter Kollolaan komen de wortels van de populieren omhoog, mede door het hoge grondwaterniveau en het type boom. Daardoor duwen de boomwortels aan de oostkant van de straat de tegels van het voetpad omhoog. De gemeente ontving hiervan verschillende meldingen. De gemeente loste dit meermaals op door de stoep te verhogen, maar doordat het grondwaterpeil hoog is, blijven de wortels aan de oppervlakte groeien. Daardoor blijft het probleem in de straat terugkomen. Voor de gemeente leek het vervangen van de bomen de enige oplossing voor de omhoogkomende wortels.

Tijdens een informatiebijeenkomst in november 2024 beloofde de gemeente Utrecht om voor de zomer van 2025 terug te komen op de keuze voor nieuwe bomen aan de Walter Kollolaan. In de tussentijd hebben bewoners vragen gesteld over de voorgenomen kap van 46 populieren. Omdat het beleid van de gemeente gericht is op het zo lang mogelijk behouden van bomen, wordt nu extra tijd genomen om zeker te weten dat kap de enige oplossing is. De gemeente laat het plan daarom toetsen door een onafhankelijke, externe partij.

Onderzoek

In het extra onderzoek wordt gekeken naar hoe de wortelgroei zich de komende 10 jaar ontwikkelt en of de bomen veilig kunnen blijven staan. Ook wordt gekeken naar een alternatief, zoals een vlonderpad in de wadi, dat het huidige voetpad zou kunnen vervangen. De vragen van bewoners worden volgens de gemeente meegenomen in het onderzoek.

De gemeente verwacht de resultaten na de zomer te hebben en deelt deze tijdens een informatiebijeenkomst in september of oktober. Bewoners kunnen voor meer informatie en vragen naar www.utrecht.nl/bomenwalterkollolaan.