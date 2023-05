Gemeente Utrecht laat twee dagen onderzoek uitvoeren aan Nieuwegracht bij de Paulusbrug met proefsleuven

De gemeente Utrecht laat op maandag 1 mei en dinsdag 2 mei een onderzoek uitvoeren aan de kant van de oneven nummers aan de Nieuwegracht bij de Paulusbrug. Om de ondergrondse situatie van dat gebied goed in kaart te brengen, worden er proefsleuven gemaakt. Dat is belangrijk voor het herstellen van de werfkelders aan de Nieuwegracht.

“Voor het herstellen van werfkelders aan de Nieuwegracht willen we de ondergrondse situatie goed in kaart brengen. Dat doen we door proefsleuven te maken”, zo schrijft de gemeente in een wijkbericht. Met de proefsleuven wil de gemeente inzicht krijgen in eventuele onbekende constructies en die opmeten. “Het inzichtelijk maken is belangrijk voor een goede voorbereiding en uitvoering van toekomstige werkzaamheden.”

Verkeer

Op maandag 1 mei en dinsdag 2 mei wordt per dag een ander deel van de weg opgebroken. Dat gebeurt aan het begin van de dag. Aan het eind van de dag wordt de weg weer dichtgemaakt. De gemeente laat weten dat er enige geluidsoverlast kan zijn.

De weg blijft wel open voor verkeer. “Omdat er in twee vakken en over twee dagen wordt gewerkt, kan verkeer er gewoon langs”, aldus de gemeente. Op onderstaande kaart van de gemeente is te zien waar er op welke dag onderzoek wordt uitgevoerd.