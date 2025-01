Gemeente Utrecht lanceert campagne om huurrechten onder de aandacht te brengen

Hoge huurprijzen, moeilijke verhuurders en slecht onderhoud: voor veel huurders zijn dit misschien wel bekende problemen. Om Utrechters beter te informeren over hun rechten, start de gemeente Utrecht op maandag 13 januari de campagne Wet goed verhuurderschap.

De Wet goed verhuurderschap die sinds 1 juli 2023 van kracht is, zorgt voor een betere bescherming voor huurders en geeft de gemeente extra mogelijkheden om huurmisstanden aan te pakken. Naast het al bestaande Huurteam is er nu een meldpunt waar huurders terechtkunnen. “Omdat nog niet iedereen het meldpunt kent, is er nu deze campagne”, zegt wethouder Dennis de Vries.

De Vries benadrukt dat het belangrijk is dat huurders weten dat zij recht hebben op goed verhuurderschap. “In Utrecht staan zo’n 91.000 huurwoningen. Alle huurders die hier wonen, hebben recht op een betrouwbare verhuurder, op redelijke huurprijzen en goed onderhoud.”

In de wet staan landelijke regels over onder meer borg, bemiddelingskosten en servicekosten. Ook staat er in de wet dat huurovereenkomsten schriftelijk moeten worden vastgelegd en dat er een verbod is op intimidatie en discriminatie. Wanneer deze regels worden geschonden, kunnen huurders en woningzoekenden dit melden bij het meldpunt. De gemeente kan vervolgens actie ondernemen.

Flyeractie

De campagne wordt maandag afgetrapt met een flyeractie op het Utrecht Science Park. “We gaan maandag naar de campus omdat veel studenten woonruimte huren”, zegt De Vries. Hij voegt toe: “Maar de campagne richt zich op álle huurders in Utrecht, want de nieuwe wet geldt voor hen allemaal.”

“Lang geleden ben ik propper geweest, dus elke mogelijkheid om te flyeren grijp ik aan! Maar serieus: het is écht belangrijk dat huurders weten dat zij recht hebben op goed verhuurderschap, en dat we daar als gemeente een belangrijke rol in spelen.”