Gemeente Utrecht luidt noodklok over financiering jeugdzorg: ‘Dreigen door ondergrens te zakken’

De gemeente Utrecht roept het kabinet op om geen toekomstige bezuinigingen door te voeren op de jeugdzorg. Volgens de gemeente is daar namelijk geen financiële ruimte meer voor. “Het vet is van de botten.”

Het kabinet wil bezuinigen op de jeugdzorg, en daardoor hebben Nederlandse gemeenten minder geld om mee te werken. Eerder werd al onderzoek gedaan naar die maatregel, en daaruit rolde het advies om gemeenten met terugwerkende kracht te compenseren van de helft van de tekorten in 2023 en 2024.

Het kabinet zou volgens dat onderzoek er ook goed aan doen om toekomstige bezuinigingen uit de begroting te halen.

‘Zorgwekkend en onacceptabel’

Tot op heden heeft het kabinet daar alleen nog geen beslissing over genomen, en daarom luidt de gemeente Utrecht nu de noodklok. Zo wordt de manier waarop jeugdzorg dreigt te worden afgebroken, ‘zorgwekkend en onacceptabel’ genoemd in een brief die het stadsbestuur naar het kabinet stuurde.

“Hoewel de vraag naar jeugdhulp in Utrecht íets afbuigt, is van een daling zeker geen sprake”, zegt de gemeente. “Bovendien worden zorgtrajecten steeds complexer, langer en duurder. Die toenemende kosten worden niet gecompenseerd in het Gemeentefonds.”

Zonder financiële tegemoetkoming van het kabinet, moeten tal van Utrechtse initiatieven in de jeugdzorg worden teruggedraaid. Er wordt gevreesd dat de jeugdzorg daarmee terugloopt, en ‘terug bij af is‘.

Ondergrens

De gemeente roept het kabinet op om eerdere tekorten te compenseren en de taakstelling voor de komende jaren terug te draaien. Op dit moment moet er volgens de gemeente te veel gebeuren met te weinig geld.

“Het vet is van de botten. Er is eenvoudigweg geen ruimte meer om méér bezuinigingen in te boeken, zonder dat we door de ondergrens zakken.”, zegt verantwoordelijk wethouder de Vries daarover.

Tegelijkertijd zegt wethouder de Vries dat de gemeente ook verantwoordelijkheid heeft. “Dat doen we met overtuiging en ambitie. Maar als gemeente redden we het gewoonweg niet zonder steun van de overheid.”

Ravijnjaar

Dat gemeenten steeds meer moeten doen met minder geld, komt onder meer doordat het gemeentefonds is gekort. Veel gemeenten staan daardoor financieel met de rug tegen de muur. In 2026 dreigt daardoor het zogenoemde ravijnjaar.

Gemeenten kunnen dat tekort niet zomaar oplossen, omdat zij alleen de hondenbelasting, toeristenbelasting en de ozb (onroerendezaakbelasting) omhoog mogen gooien.

Volgens account- en adviseursbureau BDO is er in Utrecht in de periode 2024 tot en met 2028 een tekort van 70 miljoen euro.