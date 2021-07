Gemeente Utrecht maakt adressen bekend die op last van burgemeester gesloten zijn

Op de website van de gemeente Utrecht is een overzicht te vinden van bedrijven en woningen die op last van de burgemeester gesloten zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een huis waar een hennepkwekerij is gevonden of een zwembad met een legionellabesmetting. Reden voor het bekendmaken van deze sluitingen is dat Utrechters inzicht krijgen in wat er speelt in de stad en ook wil de gemeente aandacht vragen voor het melden van verdachte situaties.

“Utrecht wil een stad zijn waar iedereen zich veilig voelt”, zegt burgemeester Sharon Dijksma. “Met het publiceren van de sluitingen geven we inzicht in op welke locaties we hebben moeten ingrijpen om de stad leefbaar en veilig te houden. Vaak doen we dat naar aanleiding van meldingen. Daarom is het heel belangrijk dat iedereen die verdachte situaties ziet, dit altijd meldt bij gemeente of politie.’’

Tot nu toe werden dit jaar 12 gebouwen in Utrecht gesloten. Vorig jaar waren dat er 51, in 2019 in totaal 74 en in 2018 werden 44 gebouwen op last van de burgemeester gesloten. Dit jaar moest bijvoorbeeld een woning aan de Van Brammendreef in Overvecht sluiten, omdat er een grote hoeveelheid drugs en contant geld werd gevonden.

De politie en gemeente voeren regelmatig controles uit bij woningen en bedrijven. Vaak gebeurt dat na een melding. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de bewoners of ondernemers zich aan de wet en regels houden.

Redenen

De burgemeester kan om verschillende reden een woning of bedrijf sluiten. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan wanneer de openbare orde, veiligheid of gezondheid in het geding komt. Zo is bijvoorbeeld in 2019 een juwelier gesloten die even daarvoor werd beschoten.

Een illegaal seksbedrijf, witwasserij, illegaal gokken en experimenteren met gevaarlijke stoffen kunnen andere redenen zijn om een gebouw te sluiten. Bekijk op de website van de gemeente het gehele overzicht.