Gemeente Utrecht maakt afspraken met studentenverenigingen over de UIT-week in coronatijd

De UIT-week, de periode waarin nieuwe studenten kennis maken met Utrecht en verschillende verenigingen, zal dit jaar vanwege corona anders verlopen. Waarnemend burgemeester Peter den Oudsten en wethouder Klaas Verschuure hebben de afgelopen dagen met allerlei studentenverenigingen uit de stad om tafel gezeten.

In die gesprekken is iedere keer gekeken hoe de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk kan worden beperkt. Voorafgaand aan de gesprekken heeft de gemeente de GGD regio Utrecht geraadpleegd. Zij gaven aan dat het virus zich op dit moment weer meer verspreidt in Utrecht.

De gemeente zegt dat na de versoepelingen van de coronamaatregelen mensen zich minder lijken aan te trekken van de basisregels zoals voldoende afstand houden. “Dat leidt tot een zorgelijke toename in aantal besmettingen onder voornamelijk de jonge mensen in de regio Utrecht. De afgelopen dagen was ongeveer de helft van de positief geteste mensen tussen de 17 en 35 jaar.”

Digitaal

De UIT-week die volgende week start ziet er daarom anders uit. Volgens de gemeente wordt er dit jaar veel meer digitaal gedaan, waardoor de nieuwe studenten elkaar niet fysiek ontmoeten. Ook hebben verschillende studentenverenigingen een vergunning aangevraagd voor buitenactiviteiten.

“Dat gaat veelal om terrassen in de openbare ruimte. Deze buitenbijeenkomsten zijn goed georganiseerd en kunnen doorgaan onder strikte voorwaarden. Zo wordt er geen alcohol geschonken en er wordt een gezondheidscheck gedaan”, aldus de gemeente.

Logeren

Daarnaast is het ook gebruikelijk dat er tijdens de UIT-week huisfeesten zijn en dat nieuwe studenten logeren bij Utrechtse studentenhuizen. De verenigingen hebben in de gesprekken met de gemeente aangegeven dit niet op te nemen in hun programma’s.

De gesprekken vonden plaats met Biton, N.S.U, U.V.S.V., S.S.R-N.U., Triton, UMTC, USC, Unitas S.R. en C.S. Veritas.