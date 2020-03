Gemeente Utrecht maakt fout en heeft 1,6 miljoen euro minder te besteden

Door een administratieve fout heeft de gemeente Utrecht 1,6 miljoen euro minder te besteden. De fout is ontstaan na de verkoop van het pand aan de Maliebaan 42.

De verkoop van de villa aan de Maliebaan heeft 1,6 miljoen euro opgeleverd. Een boekhouder van de gemeente heeft het bedrag verkeerd meegenomen in de cijfers waardoor er een dubbele boeking ontstond. Hierdoor is er nu een tekort van 1,6 miljoen euro ontstaan.

“Vanzelfsprekend zijn wij ontstemd over deze constatering en is onderzocht wat nodig is om dit in de toekomst te voorkomen”, schrijft de gemeente Utrecht in een raadsbrief.

Geschonken

Het pand aan de Maliebaan is in 1951 door een lid van de familie Fentener van Vlissingen geschonken aan de gemeente Utrecht. Daarbij was afgesproken dat de villa ‘uitsluitend voor culturele of representatieve doeleinden gebruikt zou worden en nimmer voor enig ander doel te bestemmen’.

Het pand werd in 2018 weer verkocht aan de ondernemersfamilie Fentener van Vlissingen. De opbrengst van de verkoop is ten goede gekomen aan het gebouw TivoliVredenburg dat in handen is van de gemeente.

Arjan den Boer heeft begin 2015 een artikel gewijd aan de villa aan de Maliebaan.