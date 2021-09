Gemeente Utrecht maakt fout in procedure voor referendum over groei stad

De gemeente Utrecht heeft een fout gemaakt in de procedure voor de aanvraag van het referendum over de groei van de stad. Eerder werd namelijk gezegd dat de handtekeningen die tijdens de eerste ronde waren opgehaald automatisch meetelden voor de vervolgprocedure, maar dit blijkt toch niet zo te zijn.

Onlangs is het plan Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) aangenomen. Daarin wordt onder meer globaal besproken hoe de groei van de stad, met 100.000 nieuwe inwoners, moet gaan gebeuren. Een groep bewoners vraagt zich echter af waarom Utrecht zo hard moet groeien en startte een petitie om een referendum af te dwingen.

“Deze plannen zijn zeer ingrijpend en we hebben als gewone burgers nauwelijks iets meegekregen over dit besluit. Wij vinden dat de bevolking hier alsnog over geïnformeerd en geraadpleegd moet worden”, zei een van de initiatiefnemers eerder.

Referendum

De groep besloot een proces te starten om uiteindelijk te bereiken dat een referendum wordt georganiseerd. De eerste stap in dit proces was het ophalen van minimaal 1.000 handtekeningen via een petitie. Dat lukte en na onderzoek van de gemeente bleek dat er genoeg geldige handtekeningen waren opgehaald.

Daarna startte de tweede fase. Tot 29 september hebben de initiatiefnemers de tijd om 10.000 geldige handtekeningen op te halen. Als dit lukt wordt er een referendum georganiseerd. De gemeente zei eerder dat de handtekeningen die in de eerste fase waren verzameld meegeteld konden worden, maar dit blijkt toch niet zo te zijn.

Fout

“In het proces rond deze referendumaanvraag heeft de gemeente helaas een fout gemaakt”, is te lezen in een brief aan de raad. “Om de ontstane situatie te herstellen worden ondertekenaars via petities.nl benaderd die tot aan 18 augustus (het moment waarop het besluit is gepubliceerd) hun steun via deze weg hebben uitgesproken.”

Tot nu toe is de petitie die moet leiden tot het referendum ruim 4.200 keer ondertekend.