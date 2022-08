Gemeente Utrecht maakt vijvers in Julianapark schoon om waterkwaliteit op peil te houden

De gemeente Utrecht gaat van 19 september tot en met 17 oktober de vijvers in het Julianapark schoonmaken door te baggeren. Het baggeren is nodig om zuurstoftekort in het water te voorkomen en om de vijvers op de goede diepte te houden.

De gemeente gaat in de maand van de werkzaamheden met machines slib, modder en rommel uit het water graven. Door te baggeren blijven de doorstroming en afvoer van het water goed, zodat de waterkwaliteit op peil blijft.

De werkzaamheden beginnen in de grote vijver. Als het werk daar bijna klaar is, is ook de kleine vijver in het park aan de beurt. Tijdens de werkzaamheden zijn sommige wandelpaden in het park voor een deel gesloten.

Binnenkort worden in het park borden neergezet bij de paden die dichtgaan. Bij de paden worden verder hekken geplaatst en rijplaten neergelegd voor de werkvoertuigen. Het baggeren bij de grote vijver duurt van 20 september tot en met 7 oktober en het werk bij de kleine vijver van 5 oktober tot en met 13 oktober. Op 13, 14 en 17 oktober wordt al het werkmateriaal weer uit het park verwijderd.