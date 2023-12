De jaarwisseling staat weer voor de deur en dit is voor veel Utrechters een belangrijk en feestelijk moment. De gemeente Utrecht treft daarom in samenwerking met onder meer de politie en brandweer maatregelen om dit feest zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zij zetten dit jaar onder andere in op het bieden van ruimte voor lokale vieringen en het aanwijzen van plekken waar geen vuurwerk mag worden afgestoken.

In de stad Utrecht geldt dit jaar geen vuurwerkverbod, maar wel zijn er bepaalde regels. Zo mag er alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur vuurwerk worden afgestoken en zijn er vuurwerkvrije zones ingesteld, zoals parken en dierenweides (bekijk die hier). Er worden daarnaast extra wijkboa’s en vuurwerkteams ingezet om deze maatregelen te handhaven.

De gemeente Utrecht heeft ook ruimte geboden voor lokale vieringen als alternatief voor het afsteken van vuurwerk. Buurthuizen, buurtbewoners en wijkverenigingen die een lokaal initiatief wilden organiseren konden daarvoor aankloppen bij het initiatievenfonds.

Containers gesloten

Verder verzoekt de gemeente aannemers in de stad alle bouw- en bestratingsmaterialen van de openbare weg te verwijderen en opengebroken wegen veilig af te sluiten. De gemeente zorgt er daarnaast voor dat zoveel mogelijk containers leeg zijn en ondergrondse containers en kringlooppunten preventief afgesloten of verwijderd worden. Bovendien wordt er in elke wijk een team ingezet om brandbaar materiaal en obstakels te verwijderen van hoofdwegen een hotspots.

Vorig jaar heeft de brandweer zo’n 132 keer moeten uitrukken en zijn er 12 arrestaties verricht. Utrecht blijft daarom inzetten op een algeheel vuurwerkverbod, maar tot die tijd moeten deze maatregelen ervoor zorgen dat de jaarwisseling 2023-2024 zo veilig mogelijk verloopt voor alle inwoners van de stad.