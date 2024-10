‘Gemeente Utrecht mag Domtoren-beheerder niet ontslaan’

De gemeente Utrecht is hard op de vingers getikt door de rechtbank. Dat meldt RTV Utrecht. Het gaat over het ontslag van Domtoren-beheerder Jaap van Engelenburg. Hij is de man die jaren over de kerktorens van de stad waakte, maar tijdens de restauratie van de Domtoren is het misgegaan.

Van Engelenburg werkt al jaren bij de gemeente als beheerder van de kerktorens in Utrecht. Door zijn werk bij de Domtoren en bij de restauratie kwam hij geregeld in het nieuws. “De Domtoren zit in mijn bloed”, vertelde hij in 2017 al trots aan DUIC.

De gemeente wilde Van Engelenburg ontslaan omdat hij zijn werk niet goed zou uitvoeren, ontoelaatbaar gedrag vertoonde en spullen zou hebben gestolen. De arbeidsverhoudingen zouden te veel verstoord zijn om nog verder te kunnen gaan.

Rechter

Van Engelenburg pikte de beschuldigingen van zijn werkgever niet en zodoende stonden de partijen vorige maand voor de rechter. De rechter heeft nog gevraagd of de partijen er echt niet gezamenlijk uit konden komen, maar dat lukte niet. Vandaag volgde daarom de uitspraak. De rechter is duidelijk, de gemeente heeft niet goed gehandeld.

Bij RTV Utrecht lezen we: “De rechter is heel duidelijk in de uitspraak. Zo heeft de werkgever ‘structureel de adviezen van de bedrijfsarts naast zich neergelegd’. Ook zouden signalen van de vertrouwenspersoon onvoldoende zijn opgepikt. Verder is uit niets gebleken van Domtoren beheerder Van Engelenburg iets heeft gestolen of verwijtbaar gedrag heeft vertoond tijdens het ophalen van spullen.” Tegen de regionale omroep zegt Van Engelenburg over de uitspraak onder meer: “Ik voel me in mijn eer hersteld.”

De gemeente Utrecht laat aan DUIC weten de uitspraak te bestuderen en later met een inhoudelijke reactie te komen.