Gemeente Utrecht: ‘Meer dan 1.600 extra fietsparkeerplekken nodig in binnenstad voor eind 2021’

De gemeente wil dat er voor het eind van 2021 meer dan 1.600 permanente parkeerplekken voor fietsen bijkomen in de Utrechtse binnenstad. Dit worden zowel fietsparkeergarages als plekken in de buitenruimte.



Vorig jaar zomer sprak de gemeente nog de verwachting uit dat er in totaal 2.600 nieuwe fietsparkeerplekken bij zouden moeten komen in het centrum. Later is dit aantal bijgesteld naar 3.400. Hiervan zijn er inmiddels al 1.800 gerealiseerd.

Momenteel worden er gebouwd aan House Modernes. Onderdeel van deze werkzaamheden is een stalling waar zo’n 900 fietsen geparkeerd kunnen worden. De verwachting is dat deze begin volgend jaar in gebruik genomen kan worden.

Voorstraat

Ook aan de Voorstraat, Wittevrouwenstraat en Lange Nieuwstraat wordt momenteel gewerkt. Naast een andere indeling komen er ook meer fietsparkeerplekken op straat. Op de Voorstraat en Wittevrouwenstraat zijn dat er 228 en op de Lange Nieuwstraat 80. Deze werkzaamheden moeten in de loop van dit jaar worden afgerond.

Verder komen er bij de Jacobikerk, Tolsteegbarrière en Westerkade fietsparkeerplekken op straat. Bij de Nobelstraat en het Lucasbolwerk wordt begin 2021 een pilot gehouden met een pop-up fietsenstalling voor nachtelijke bezoekers van de stad.

Utrecht Centraal

De gemeente zegt dat er rond station Utrecht Centraal momenteel genoeg parkeerplekken voor fietsers zijn. “Vanwege een toenemend fietsgebruik en een groeiend aantal inwoners in de komende jaren, is de verwachting echter dat er in de toekomst een tekort aan fietsparkeerplekken rondom het station gaat ontstaan.”

Omdat grootschalige locaties rond Utrecht Centraal niet meer beschikbaar zijn, wordt gezocht naar andere plekken. “Samen met ProRail en NS streven wij er naar om uiterlijk in 2025 5000 extra plaatsen te realiseren.”